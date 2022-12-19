مقدمة النشرة المسائية 19-12-2022

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نجحت الأرجنتين في التربع على عرشِ كرة القدم في نهائي، مع فرنسا، حبسَ انفاسَ العالم.ونجحت قطر في التربع على عرش تنظيم المونديال والتي توجتها بإلباس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر العباءة، أو "البِشت الخليجي" كما تُسمى، لأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي.في خطوة ذكية تتجاوز مسألة الرياضة إلى رفع العرب إلى مستوى العالمية، فمَن كان يتوقَّع أن ميسي سيلبَس العباءة العربية؟ وهكذا تكون قطر قد نجحت في تغيير صورة العرب.لبنانيًا، كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه "وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة ولكن الأمور تحتاج الى وقت".وجزم، أمام نقابة المحررين، أنه عند الضرورة والحاجة سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة به، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة"، كما قال.ميقاتي أعلن رفضه صيغة "المراسيم الجوّالة" التي يقترحها البعض، لأن لا سند دستوريا لها"، مشددا على أنه" لن يطبق الا ما ورد في الدستور وروحيتِه".في قضية الجندي الإيرلندي، أعيد جثمانُه اليوم إلى دبلن، فيما التحقيقات تسير على ثلاثة مستويات: إيرلندية، وقوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني، بالإضافة إلى تحقيق يجريه حزب الله.الأجهزة الإيرلندية ستعمد إلى تشريح الجثة قبل تسليمها إلى أهله.وفيما كل الملفات تُرحَّل إلى ما بعد الأعياد، فهذا يعني أن الكلمة هي للأعياد وللسياحة الشتوية التي تكتمل مع فرحة الأعياد وبهجتها، والتكامل بين المقيمين والمغتربين الذي يصلون بالآلاف يومياً، وهذا ما تؤكده رحلات الطيران.