مقدمة نشرة الاخبار
30 كانون الأول 2022 - 13:54
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مقدمة النشرة المسائية 30-12-2022

مقدمة النشرة المسائية 30-12-2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار النشرة المسائية,مقدمة,مقدمة النشرة المسائية 30-12-2022
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Lebanon News
إنه العيد ... 

ليلة رأس السنة على مسافة ساعات، لن نقول في السنة الراحلة وفي السنة الجديدة تكرارًا لأمنيات بل " كم كلمة " لطبقة أو منظومة أو سلطة، سموها كما تشاؤون، وخلاصة " هالكَم كلمة " : حلَّوا عن ضهر الشعب وهو الكفيل بأن يُبدِع ويبتكر ... 

هل شاهدتم هذا الـ phénomène هذا الشهر؟
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زحمة ، حركة اسواق ، مغتربون يعيدون في لبنان مطاعِم " مفوْلة " وكذلك أماكن سهر ... سموها ما شئتم، ولكن ما لا يختلف عليه إثنان هو أن الشعب أهم من دولته الغارقة في الروتين وفي البيروقراطية وفي التخبط وفي الأرتجالية ... 

إنه الإنفصام المريع: شعب يعرف كيف يخرج من تحت الأرض ودولة تُمعِن في إبقائه في جهنم. 
ليت الدولة تتعظ من شعبها، فتكون كل شهور السنة كانون الأول. 

الاحتفالات تبدأ من الليلة، في العاصمة بيروت، يحيي القيصر كاظم الساهر حفل وداع السنة في الواجهة البحرية في بيروت، وتُنقَل مباشرة وحصرياً عبر الـ LBCI.

ومن بيروت إلى الرياض حيث وداع السنة واستقبال السنة الجديدة، في حفلٍ فني يحييه إثنا عشر فنانًا وفنانة، الأهم في العالم العربي، وبينهم سبعة لبنانيين ، على مسرح " محمد عبده آرينا " في منطقة البوليفارد رياض سيتي، وايضًا ستنقل الـ LBCI  الحفل مباشرةً.
واليوم اكتملت التحضيرات والبروفات ، كما سنشاهد بعد قليل في تقرير مباشر من الرياض . 

والسهرة على الـ LBCI  لا تكتمل إلا بمسابقات وجوائز، وستتعرفون عليها في سياق النشرة. 

في السياسة، لا جديد مميزًا، كانت هناك كلمة للأمين العام لحزب الله هذا المساء لكن تم إلغاؤها لاسباب صحية بعد اصابة نصرالله بالإنفلونزا ، وتحدد موعد آخر للكلمة الثلاثاء المقبل.  

عالميًا، فقد العالم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، وقد أعلنت البرازيل الحداد لثلاثة أيام. 

  
 
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