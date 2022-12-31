مقدمة النشرة المسائية 31-12-2022

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يدخل العالم عام 2023 مثقلاً بصراعات وحروب وأزمات إقتصادية، كلها نتيجة َ صناعاتِ أو إخفاقات زعماءِ أكثر من دولة.ولكن في هذا العالم، من قرر إتباع سياسةْ "صفر مشاكل" فبدأ عملية تطويرٍ، نحو حياة أفضل.فأين لبنان من هذا العالم ؟زعماؤه وسياسيوه ينتظرون نهاية الاعياد، ليعيدوا إشعال فتيل التوتر, من مسرحية الانتخابات الرئاسية، الى إنعقاد مجلس الوزراء.وفي هذا الاطار قال جبران باسيل لموقع أساس اليوم:إن تفاهم مار مخايل مع حزب الله يقف على قدم واحدة من 3 أمور أساسية:الاستراتيجية الدفاعية، وبناء الدولة، والشراكة، وهو إحتج مراراً أمام حزب الله على عدم تنفيذ بند بناء الدولة.أما اليوم فلم يبق من التفاهم سوى الاستراتيجية الدفاعية، وبعد إنعقاد الجلسة الحكومية الاخيرة، وإذا أصبحنا خارج رئاسة المجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهورية، فأين الشراكة؛ ليختم قائلا : هل تعرف أحداً يستطيع الوقوف على رجلٍ واحدة ؟اليوم تُختتم سنة وتبدأ اخرى نتمناها على الرغم من كل شيء سعيدةً وفيها صفر مشاكل لنا جميعا.