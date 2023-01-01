مقدمة النشرة المسائية 01-01-2023

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بتوقيت الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، انتقل العالم العربي من سنة 2022 إلى 2023، ومن على شاشة الـ LBCI التي نقلت مباشرة الحدث الكبير الذي يحدث للمرة الأولى في المملكة.هو ليس مجرد حدث بل أمثولة أو درس أعطته المملكة إلى العالم العربي وإلى العالم أن بالإمكان صناعة الإطمئنان والإستقرار ليس بالسياسة فقط بل بالفن أيضًا، فإذا كانت السياسة " فن الممكن " فإن بالإمكان اعتبار أن الفن هو " سياسة الممكن " ...نجحت المملكة وكسبت الرهان بحناجِر ثلاثة عشر نجمًا ونجمة بينهم ثمانية لبنانيين، وهذا إنجاز يُحسَب للملكة وللبنان في آن.فإذا كانت المملكة تفتح قلبها للنجوم، فإن لبنان نجح في تحويل هؤلاء النجوم إلى سفراء، ليس لبلدهم فحسب بل للفن اللبناني والحضارة اللبنانية والعراقة اللبنانية.إنه الوجه الحلو للبنان، وجه الأغنية اللبنانية، والرياضة اللبنانية، والفن اللبناني، وهذا المثلث وصل إلى العالمية: من فرقة الميَّاس إلى كرة السلة، وأخيرًا وليس آخرًا حفل " التريو" في الرياض، هذا ما يجب أن نتذكره من السنة الراحلة 2022 ، وليس فقط الفراغ الرئاسي والتعثر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وكباش الصلاحيات في الحكومة والغضب على انعقاد مجلس الوزراء والقفزات الهائلة في سعر الصرف بين الدولار الأميركي والليرة اللبنانية وشلل الإدارات الرسمية والتلويح بأن ينسحب ذلك على القطاع التربوي الرسمي.يريد اللبنانيون أن يحفظوا من سنتهم الراحلة ليلَها الأخير لا أيامها على مدار السنة والتي كانت بمثابة ليلٍ متمادٍ لا بصيص نورٍ فيه.