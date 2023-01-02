مقدمة النشرة المسائية 02-01-2023

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وما زالت أجواء العيد متواصلة، على رغم أن غدًا هو يوم عمل ، أيام العيد كانت مشجعة سياحيًا، حيث كشفت الأرقام أنه خلال شهر الأعياد ، تم تسجيل وصول 700 الف سائح . وهذا الرقم ليس مسألة عادية في بلدٍ الوضع فيه استثنائي .يعود العمل غدًا وتعود السياسة والمماحكات والتجاذبات:جلسة مجلس الوزراء ، بمقرراتها ، مازالت موضع تجاذب ، فالوزراء الذين قاطعوا الجلسة سيباشرون غدًا إجراءات تقديم طعون بالمراسيم التي أصدرتها الحكومة.وغدًا يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس. نصر الله كان من المقرر ان يتحدث مساء الجمعة الفائت إلا ان اصابته بالانفلونزا استدعت إلغاء إطلالته الاعلامية . وعشية كلمة نصرالله ، وفدٌ من حزب الله في بكركي لفت موقف رئيس الوفد السيد ابراهيم امين السيد ، القائل : وضع البلد يجعل الاستحقاق الرئاسي اولوية ويجب ان يتم بأقرب فرصة، ولكن ترك البلد ينهار، عندها لا قيمة لوجود رئيس في بلد ينهار".ومن ضمن حرب السجالات المندلعة بين رئاسة الحكومة والتيار الوطني الحر ، صدر هذا المساء بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة كشف فيه عن وثيقة قال إنها تظهر مدى إمساك مَن وصفها "وزيرة الظل" ونائبة "وزير الوصاية" على مفاصل وزارة الطاقة ،حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد.في خبر اقتصادي من الإمارات ، ألغت إمارة دبي ضريبة قدرها 30% مفروضة على الكحول، بحسب ما اعلنت شركتان تقومان بتوزيع الكحول في الإمارة . ودخل القرار حيز التنفيذ أمس في بداية السنة .من سوريا ، تسببت أول ضربة إسرائيلية على الأراضي السورية في عام 2023، بإخراج مطار "دمشق" الدولي عن العمل لساعات، وقتلِ عنصرين من الجيش السوري، وإصابة اثنين آخرين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.