مقدمة النشرة المسائية 03-01-2023

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انتهت العطلة ولم ينتهِ التعطيل، في العطلة لم يشعر المواطنون بشلل الإدارات، لكن مع عودة العمل عادت الصورة السوداوية: ملفات متعثرة ، سجالات عالية الوتيرة، في ظل مراوحة في استحقاق رئاسة الجمهورية.وفي ظل هذا التخبط ، قفزت إلى الواجهة قضية التيار الكهربائي من باب السجال العالي النبرة بين رئاسة الحكومة والتيار.يتهم التيار الرئيس ميقاتي بالتراجع عما كان هو اقترحه وباركه لناحية فتح اعتماد لتأمين سلفة للكهرباء.في المقابل فإن رئاسة الحكومة تعتبر ان هذا الامر غير صحيح ، فالموافقة المبدئية التي اعطيت للسلفة كانت مشروطة بأمرين: كتاب واضح من مؤسسة كهرباء لبنان يحدد آلية وكيفية اعادة هذه الاموال الى الخزينة حتى لا تلحق السلفات السابقة التي اعطيت للكهرباء ولم تُعد للخزينة.والشرط الثاني اخذ موافقة للسلفة واصدار مرسوم بشأنها، وهذا لا يتحقق الا بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وبالتالي عقد جلسة لمجلس الوزراء.وبين رئاسة الحكومة والتيار، فجَّر رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، قنبلةٌ سياسية، فطالب في اتصال مع وكالة الأنبار المركزية، بإخصاع وزارة الطاقة للتدقيق الجنائي بعد الخسائر التي لحقت وتلحق بالمال العام من جراء اداء وزراء الطاقة على مدى عشر سنوات وأكثر، كما طالب المجلس النيابي بمساءلة وزير الطاقة.وهذا المساء أطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وجاءت هذه الإطلالة، كما قال، لوضع حدٍّ للإشاعات عن وضعه الصحي، كاشفًا أن لديه تحسس في القصبة الهوائية منذ ثلاثين سنة.في كلمته، أسهب السيد نصرالله في الحديث عن اهمية قاسم سليماني وانه كان الأوفر حظًا ليكون رئيسًا لايران لكنه فضَّل ان يبقى في الميدان.وذكَّر نصرالله بأن حزب الله يريد رئيسًا للجمهورية لا يطعن المقاومة في ظهرها، يعني رئيسًا لا يأخذ البلاد إلى حرب أهلية.وحتى إعداد هذه النشرة ، كانت كلمة نصرالله مستمرة.