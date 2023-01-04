مقدمة النشرة المسائية 4-1-2023

اليوم، لم يعد مهما من يساجل من في موضوع الكهرباء، ومن المحق ومن المخطىء، لان النتيجة واحدة :

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في العام 2023، لبنان قريب من صفر انارة، وسياسيوه ادخلوا ملف الكهرباء في صلب اشتباك سياسي بين التيار الوطني الحر من جهة، وفريق رئيس مجلس النواب، ممثلا بوزير المالية ومعه فريق رئيس الحكومة من جهة ثانية.اما اللبنانيون، فناموا على حلم عشر ساعات تغذية بالكهرباء في الثالث والعشرين من كانون الاول الماضي ليستفيقوا في الرابع من كانون الثاني على كابوس العتمة الشاملة.امام هذه الحقيقة، كل ما قيل وسيقال تفصيل، وحتى الساعة الثابت أن ليس هناك ايُ قرار او بيان رسمي يوضح للبنانيين هل فعلا رُفضت السلفة ولماذا، وهل الكرة باتت فعلا في ملعب وزارة المالية كما يقول وزير الطاقة وليد فياض، التي يُفترض فيها اصدار بيان رسمي تُوضح فيه موقفَها من السلفة؟أم أن مصير السلفة هذه بات مرتبطا فقط بعقد جلسة حكومية يُصر عليها فريقُ رئاسة الحكومة، ويرفضُها فريقُ التيار الوطني الحر؟ في وقت يعتبرُ فيه حزبُ الله ان وضع البلد حاليا لا يحتمل عقد جلسةِ حكومية، ويقول إنه لن يشارك في اي جلسة لا تتوفر فيها اسبابٌ جوهرية مرتبطة مباشرة بالناس، و لا يشارك فيها التيار الوطني الحر.كل ما يُسمع من هنا وهناك، لا يتعدى السجالات الاعلامية. اما الوقاحة، فأن نُبتز بتأمين عشر ساعات كهرباء من اصل اربع وعشرين، فيما العالم منشغل عنا، ولعل أبرز ما فيه اليوم لقاء الرئيس السوري بشار الاسد مع وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وبحثُهما العلاقات الاقليمية والدولية، وضرورة الحفاظ على استقرار سوريا وسيادتها...اللقاء السوري الاماراتي، جاء في عز الحديث عن تقارب تركي سوري برعاية روسية...العالم "هونيك" اما سياسيونا "فخليكون بسجال الكهرباء والعشر ساعات "، في وقت نحن لن نيأس.