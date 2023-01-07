مقدمة نشرة الاخبار
07 كانون الثاني 2023 - 14:23
Back

مقدمة النشرة المسائية 07-01-2023

مقدمة النشرة المسائية 07-01-2023 Lebanon, news ,lbci ,أخبار النشرة المسائية,مقدمة,مقدمة النشرة المسائية 07-01-2023
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
وكأن أبو وديع يتمتم في عزاء وديع كلمات أغنيته المؤثِّرة: 
" ليلة وداعك بكيت النايات . وغنت معي ع لحن يا ويلي . 
ليلة وكانت آخر السهرات . اديش فيها قلت يا ليلي
خدلي ليالي كل عمري وهات . بعد ليلة متل ها الليلة" 
السلطان قهرَه سلطانُ الموت فخطَف منه الأعزَّ لديه: وديع... ولأن جورج وسوف ليس شخصًا عاديًا ولا فنانًا عاديًا ، فإن دمعته لم تحرق قلبَه بل أحرقت قلوب الملايين ممن عشِقوا أغنياته وجعلوه متربعًا على سلطنة الغناء. 
الإعلان
في الشؤون السياسية والقضائية ، فجَّر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قنبلة تتعلق بالوفد القضائي الأوروبي ، فكشف لموقع لبنان 24 أن 
الاشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصا وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأوضح عويدات  أن مهمة الوفد القضائي  الاوروبي الذي سيصل الى لبنان الاثنين المقبل هي استجوابُ  اشخاص ٍ تم استجوابهم سابقا لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه ، والاستجوابات ستتم في قصر العدل".
دوليًا ، انتُخِب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي ليل امس ، ما ينهي خمس عشرة جلسة شهدت توترات شديدة ًفي صفوف الحزب الجمهوري. وهنّأ الرئيس جو بايدن السبت مكارثي ودعاه إلى "الحُكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين".
 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً