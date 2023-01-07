مقدمة النشرة المسائية 07-01-2023

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وكأن أبو وديع يتمتم في عزاء وديع كلمات أغنيته المؤثِّرة:" ليلة وداعك بكيت النايات . وغنت معي ع لحن يا ويلي .ليلة وكانت آخر السهرات . اديش فيها قلت يا ليليخدلي ليالي كل عمري وهات . بعد ليلة متل ها الليلة"السلطان قهرَه سلطانُ الموت فخطَف منه الأعزَّ لديه: وديع... ولأن جورج وسوف ليس شخصًا عاديًا ولا فنانًا عاديًا ، فإن دمعته لم تحرق قلبَه بل أحرقت قلوب الملايين ممن عشِقوا أغنياته وجعلوه متربعًا على سلطنة الغناء.في الشؤون السياسية والقضائية ، فجَّر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قنبلة تتعلق بالوفد القضائي الأوروبي ، فكشف لموقع لبنان 24 أنالاشخاص المطلوب استجوابهم عددهم 15 شخصا وليس بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.وأوضح عويدات أن مهمة الوفد القضائي الاوروبي الذي سيصل الى لبنان الاثنين المقبل هي استجوابُ اشخاص ٍ تم استجوابهم سابقا لدى القضاء اللبناني بصفة شهود باستثناء شخص واحد سيتم استجوابه بصفة مشتبه فيه ، والاستجوابات ستتم في قصر العدل".دوليًا ، انتُخِب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي ليل امس ، ما ينهي خمس عشرة جلسة شهدت توترات شديدة ًفي صفوف الحزب الجمهوري. وهنّأ الرئيس جو بايدن السبت مكارثي ودعاه إلى "الحُكم بشكل مسؤول ولصالح الأميركيين".