مقدمة النشرة المسائية 9 -1 - 2023

ماذا جاء في مقدمة النشرة المسائية لليوم الاثنين 9 -1 - 2023؟

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LBCI News Lebanon

"القِلِّة بِتْوَلِد النقار"، فكيف إذا كان الوضع ما دون القِلّة؟ والتي تزداد يومًا بعد يوم؟ الكهرباء أسطع عيِّنة على ما نقول: اعتمادات، إذا وُقِّعَت، من أموال المودعين، الكابيتال كونترول يضع أموال المودِعين في مهب الريح، والقفز البهلواني بين منصة صيرفة والسوق السوداء للدولار، حوَّل المواطنين إلى مغامِرين ومقامِرين، فما الذي حدث؟

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تقول المعلومات إن كمية كبيرة من الدولارات دخلت من خارج لبنان من أجل تحويلها إلى الليرة وفق سعر السوق، وتم استخدام هذه الليرات في شراء الدولار وفق سعر صيرفة، وتحقيق أرباح في عملية مضاربة واضحة من خلال بيع ما تم شراؤه على سعر صيرفة، في السوق السوداء... هكذا، منظومة مالية دفع ثمنها مواطنون عاديون من خارج هذه المنظومة.

ملف الكهرباء يزداد تعقيدًا، رئيس الحكومة يعتبر أن عقد جلسة لمجلس الوزراء هو الممر الإلزامي لاعتماد الكهرباء ، فيما يعارض وزير الطاقة هذه الآلية.

أما في الملف القضائي مع الوفد الأوروبي، ففي انتظار أن يباشر عمله ... رئاسيًا، لا شيء ناضجًا حتى الساعة على رغم كل التحركات والمواقف.

عربيًا وإقليميًا، الدول الموقعة على "اتفاقيات أبراهام" تجتمع في ابو ظبي، وزارة الخارجية الإماراتية نشرت عبر حسابها على تويتر: "انطلق الاجتماع الأول لمجموعات عمل منتدى النقب في أبوظبي بمشاركة الدول الست المؤسسة"، وأرفقت الخبر بصور للمسؤولين المشاركين من البحرين ومصر وإسرائيل والمغرب والإمارات والولايات المتحدة.