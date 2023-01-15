مقدمة نشرة الاخبار
15 كانون الثاني 2023 - 13:52
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مقدمة النشرة المسائية 15-01-2023

مقدمة النشرة المسائية 15-01-2023 Lebanon, news ,lbci ,أخبار مال,قضاء, مقدمة النشرة المسائية 15-01-2023
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Lebanon News
يكفي تعدادُ ملفات الأسبوع الطالع ، ليُعرَف كم أن التطورات ستكونُ على جانب كبير من الأهمية:

قضائيًا ، تبدأ غدًا التحقيقات الأوروبية في الطبقة الرابعة من قصر العدل ، وهذا التطور ، ماليًا ومصرفيًا ، هو الأولُ في تاريخ لبنان المالي ، وليست هناك سابقةٌ قضائية سوى التحقيقات الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
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قضائيًا أيضًا ، غدًا التحقيق مع وليم نون ورفاقِه في ثكنة بربر خازن في فردان.

حكوميًا ، غدًا يوجِّه رئيس حكومة تصريف الأعمال الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء يُتوقَّع أن تكون منتصف الأسبوع ، أي بعد ثمانٍ وأربعين ساعة على توجيه الدعوة . 

ماليًا ، هل يعود العملُ إلى منصة ِصيرفة ولكن من ضمن شروط يحددها المجلسُ المركزي لمصرف لبنان بعد إجتماع له غدًا ؟
  
الخميس من الأسبوع الطالع الجلسةُ الحاديةَ عشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعدما تأجلت من هذا الاسبوع بسبب وفاة الرئيس حسين الحسيني. 

وفي المواقف المرتقبة ، موقفٌ للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد غد الثلاثاء . 

مواعيدُ منتظِمة لكن لا نتائجَ مضمونة من كل الاجتماعات والجلسات إذ لا أحدَ يقدِّم ضمانة ًعن نجاحِ أيٍّ منها .

البداية من عودة ِ منصة صيرفة ، وفقَ كل المؤشرات، ولكن من ضمنِ ضوابط . 
 
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