مقدمة النشرة المسائية 15-01-2023

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يكفي تعدادُ ملفات الأسبوع الطالع ، ليُعرَف كم أن التطورات ستكونُ على جانب كبير من الأهمية:قضائيًا ، تبدأ غدًا التحقيقات الأوروبية في الطبقة الرابعة من قصر العدل ، وهذا التطور ، ماليًا ومصرفيًا ، هو الأولُ في تاريخ لبنان المالي ، وليست هناك سابقةٌ قضائية سوى التحقيقات الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.قضائيًا أيضًا ، غدًا التحقيق مع وليم نون ورفاقِه في ثكنة بربر خازن في فردان.حكوميًا ، غدًا يوجِّه رئيس حكومة تصريف الأعمال الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء يُتوقَّع أن تكون منتصف الأسبوع ، أي بعد ثمانٍ وأربعين ساعة على توجيه الدعوة .ماليًا ، هل يعود العملُ إلى منصة ِصيرفة ولكن من ضمن شروط يحددها المجلسُ المركزي لمصرف لبنان بعد إجتماع له غدًا ؟الخميس من الأسبوع الطالع الجلسةُ الحاديةَ عشرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعدما تأجلت من هذا الاسبوع بسبب وفاة الرئيس حسين الحسيني.وفي المواقف المرتقبة ، موقفٌ للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد غد الثلاثاء .مواعيدُ منتظِمة لكن لا نتائجَ مضمونة من كل الاجتماعات والجلسات إذ لا أحدَ يقدِّم ضمانة ًعن نجاحِ أيٍّ منها .البداية من عودة ِ منصة صيرفة ، وفقَ كل المؤشرات، ولكن من ضمنِ ضوابط .