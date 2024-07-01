مقدّمة النشرة المسائيّة 01-07-2024

كل العالم انتخابات ومفاعيل انتخابات: أول المفاعيل من الولايات المتحدة الأميركية حيث اعترفت المحكمة الأميركية العليا لترامب "بحصانة افتراضية لأعماله الرسمية"، وكان ترحيبٌ من ترامب.



في فرنسا، حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، فرض نفسَه على الجميع، ولم تنفع كلُ محاولاتِ الإعتراض في الشارع في تغييرِ مفاعيل النتيجة.



في إيران انتظار للدورة الثانية.



في حرب غزة، تعثرت جهودٌ مصرية وقطرية، تدعمها الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار. وتقول حماس إن أيَ اتفاقٍ يجبُ أن يفضيَ إلى إنهاءِ الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. وتقول إسرائيل إنها ستوافق فقط على وقفٍ مؤقت للقتال حتى يتسنى لها القضاء على حماس.



إذَا، الكلمة للتصعيد وليس لطاولةِ المفاوضات.



لبنانيًا، قالت هيئةُ إدارة قطاع البترول اليوم الاثنين إن وزارةَ الطاقة قررت تمديدَ الموعد النهائي للشركات لتقديم عروضِها للحصول على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في حقولٍ بحرية ضمن جولةِ التراخيص الثالثة. وسيصبح الموعدُ النهائي بموجب هذا الإعلان 17 آذار 2025 بدلا من الثالث من تموز الحالي. وقالت الوزارة في قرارِها إن إرجاء الموعد النهائي سيعطي وقتا كافيا لمراقبة "التطورات الإقليمية والدولية، والعملِ على إيجاد حلولٍ لتعزيز جذبِ الشركات".



لبنانيًا أيضًا، صوتُ السياحةِ يعلو على صوت التصعيد. والصيفية ولعانة.