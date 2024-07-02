مقدمة النشرة المسائية 2-7-2024

الدول المؤثِّرة في الواقع اللبناني تلفحها رياح التغيير:



الولايات المتحدة الأميركية دخلت في مدار عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض.



فرنسا دخلت في مدار سيطرة اليمين المتطرف.



الجمهورية الإسلامية في إيران تختار بين مسعود بزشكيان، المعتدل الوحيد بين المرشحين الأربعة الذين خاضوا الجولة الأولى، وسعيد جليلي العضو السابق في الحرس الثوري.



تغييرات في مصر شملت الحكومة، وتغيير الوزراء الأساسيين كالخارجية والداخلية، كما شملت المحافظين.



ومن التغييرات إلى التطورات: تطور ميداني بين قوى الأمن التركي وسوريين نازحين على الحدود الشمالية مع سوريا. جاءت هذه التطورات الميدانية بعد الحديث عن قمة تجمع بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس السوري بشار الأسد.



اجتماع غدا بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسوريا بند من البنود في ظل التأثير الروسي والتركي في الوضع السوري.



المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يلتقي غدا الأربعاء في باريس الموفد الفرنسي الخاص جان-إيف لودريان لإجراء مباحثات جديدة حول لبنان، حسبما قالت عدة مصادر مطّلعة لوكالة فرانس برس.



وقالت مصادر مقرّبة من لودريان إنه "سيجتمع مجددا بآموس هوكشتاين كما يفعل بانتظام".



وقال مصدران آخران إن هوكشتاين سيلتقي كذلك مستشارا في الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه وهي خلية نشطة منذ أشهر مع وزارة الخارجية للعمل على تجنب حصول تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



تحولات وتغيرات في العالم، من دون إغفال تطورات حرب غزة والجبهة مع لبنان.



في حرب غزة، آخر المعطيات تتحدث عن اتجاه اسرائيلي إلى تقليص القوات في قطاع غزة، والتحوّل إلى أسلوب دهم أهداف تابعة لحركة حماس.



البداية من آخر المعطيات بين غزة والجبهة مع لبنان...