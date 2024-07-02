الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 2-7-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-02 | 12:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 2-7-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 2-7-2024

الدول المؤثِّرة في الواقع اللبناني تلفحها رياح التغيير:

الولايات المتحدة الأميركية دخلت في مدار عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض. 

فرنسا دخلت في مدار سيطرة اليمين المتطرف. 

الجمهورية الإسلامية في إيران تختار بين مسعود بزشكيان، المعتدل الوحيد بين المرشحين الأربعة الذين خاضوا الجولة الأولى، وسعيد جليلي العضو السابق في الحرس الثوري.

تغييرات في مصر شملت الحكومة، وتغيير الوزراء الأساسيين كالخارجية والداخلية، كما شملت المحافظين. 

ومن التغييرات إلى التطورات: تطور ميداني بين قوى الأمن التركي وسوريين نازحين على الحدود الشمالية مع سوريا. جاءت هذه التطورات الميدانية بعد الحديث عن قمة تجمع بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس السوري بشار الأسد. 

اجتماع غدا بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسوريا بند من البنود في ظل التأثير الروسي والتركي في الوضع السوري. 

المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يلتقي غدا الأربعاء في باريس الموفد الفرنسي الخاص جان-إيف لودريان لإجراء مباحثات جديدة حول لبنان، حسبما قالت عدة مصادر مطّلعة لوكالة فرانس برس.  
 
وقالت مصادر مقرّبة من لودريان إنه "سيجتمع مجددا بآموس هوكشتاين كما يفعل بانتظام".

وقال مصدران آخران إن هوكشتاين سيلتقي كذلك مستشارا في الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه وهي خلية نشطة منذ أشهر مع وزارة الخارجية للعمل على تجنب حصول تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

تحولات وتغيرات في العالم، من دون إغفال تطورات حرب غزة والجبهة مع لبنان.

في حرب غزة، آخر المعطيات تتحدث عن اتجاه اسرائيلي إلى تقليص القوات في قطاع غزة، والتحوّل إلى أسلوب دهم أهداف تابعة لحركة حماس. 

البداية من آخر المعطيات بين غزة والجبهة مع لبنان... 

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

2-7-2024

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-07-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-29

مقدمة النشرة المسائية 29-6-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-28

مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-27

مقدمة النشرة المسائية 27-6-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-26

مقدمة النشرة المسائية 26-6-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-01

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-07-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-30

مقدّمة النشرة المسائيّة 30-06-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-29

مقدمة النشرة المسائية 29-6-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-28

مقدمة النشرة المسائية 28-6-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:26

نائب وزير الخارجية الروسيّ يزور صربيا

LBCI
أخبار دولية
2024-05-29

مصر ترفع سعر الخبز إلى 20 قرشا

LBCI
صحة وتغذية
2024-06-24

خبر هام لمحبي الوجبات السريعة... هكذا تؤثر على مزاجكم وصحتكم النفسية!

LBCI
فنّ
2024-05-02

هل هربت شروق من دكتور فود وخطفت ابنهما الى كندا؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:21

أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل

LBCI
رياضة
14:18

فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قصة اليمين المتطرف في فرنسا... هكذا ظهر وتطور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أبرز النقاط التي تقلق البريطانيين…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مساعدات جديدة من السعودية للبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:29

معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!

LBCI
منوعات
15:39

بعد انتشار أخبار عن اختفاء الدكتور فود... شروق تناشد المعنيين: "الملف مفبرك"! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:15

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
صحف اليوم
00:02

المخابرات الألمانية في حارة حريك مجددًا (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:31

الجامعة تتبرأ من موقف زكي بعد ضغوط سعودية وأميركية (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
23:35

مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"الأنباء" الالكترونية: أفضل حلّ لخفض التصعيد جنوباً يكون بتطبيق الـ1701

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…

LBCI
أمن وقضاء
01:17

من عائلة واحدة... 7 جرحى بحادث سير في زوق مصبح ليلًا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More