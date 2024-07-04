مقدمة النشرة المسائية 4-7-2024

كوّة جديدة تُفتَح اليوم لامكان تحقيق هدنة بين إسرائيل وحماس. بحسب مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن اجتماعًا سيعقد هذا المساء لمجلس الوزراء الأمني لبحث موقف حماس من اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، هذا فيما اعلن نتنياهو ارسال وفد الى القاهرة للبحث في تفاصيل الصفقة.رد حماس هو على مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن الإفراج عن نحو 120 رهينة محتجزة في غزة ووقف إطلاق النار في القطاع. فيما تقول حماس إن أي اتفاق لا بد أن ينهي الحرب ويؤدي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.تأتي هذه التطورات في ظل حماوة عسكرية على الجبهة مع لبنان. حزب الله أطلق اليوم أكثر من مئتي صاروخ وسربا من الطائرات المسيرة على عشرة مواقع عسكرية إسرائيلية، ردا على مقتل أحد قيادييه، فيما هدد هاشم صفي الدين المسؤول في حزب الله بمهاجمة مواقع جديدة داخل إسرائيل. تأتي هذه التطورات متزامنة مع المحادثات التي أجراها آموس هوكستين في باريس.في سياق تطورات الأنتخابات في العالم، دخلت إيران، بدءًا من صباح اليوم فترةَ الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع غدا الجمعة، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14، لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين المرشحَين: الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي .