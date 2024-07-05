مقدمة النشرة المسائية 5-7-2024

قادرون... نعم قادرون... الكلام ليس عن سياسيي بلادي، بل عن رياضيي هذه البلاد.



هذا المساء، كرة الأخبار في سلة الرياضة وليس في سلة السياسة، منتخب الأرز في كرة السلة لم يفز على منتخب أنغولا فحسب بل فاز على سياسيي لبنان، وسجَّل هدفًا في سلَّتهم، تمامًا كما أصابت الرامية راي باسيل أكثر من هدف في مرمى السياسيين، تمامًا كما سجَّل أمين معلوف هدفًا في مرمى الطبقة السياسية، وغيرهم كثيرون مما لا مجال لتعداد الجميع.



ليس جديدًا على اللبناني ان يحلِّق ويحصد الميداليات والكؤوس، منذ ايام الربّاع الدولي إبن طرابلس محمد خير الطرابلسي، بل الجديد ان تصل الفرق إلى مستويات لم تصل إليها من قبل.

فريق الأرز في كرة السلة، اعاد إلى الذاكرة حكاية طائر الفينيق الذي ما إن يقال أنه احترق حتى يُعاد من بين الرماد. فريق الأرز في كرة السلة هو من طينة شعب عاش منذ نصف قرن في حروب متعددة ومتلاحقة، وما زال يعطي وينتج ويتبارى وينافس ويفوز، فقط مطلوب من السياسيين ان يرفعوا ايديهم عنه ليحقق الانجاز تلو الانجاز والفوز تلو الفوز الذي حققه منتخب لبنان في كرة السلة.