الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 5-7-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-05 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 5-7-2024
2
min
مقدمة النشرة المسائية 5-7-2024
قادرون... نعم قادرون... الكلام ليس عن سياسيي بلادي، بل عن رياضيي هذه البلاد.
هذا المساء، كرة الأخبار في سلة الرياضة وليس في سلة السياسة، منتخب الأرز في كرة السلة لم يفز على منتخب أنغولا فحسب بل فاز على سياسيي لبنان، وسجَّل هدفًا في سلَّتهم، تمامًا كما أصابت الرامية راي باسيل أكثر من هدف في مرمى السياسيين، تمامًا كما سجَّل أمين معلوف هدفًا في مرمى الطبقة السياسية، وغيرهم كثيرون مما لا مجال لتعداد الجميع.
ليس جديدًا على اللبناني ان يحلِّق ويحصد الميداليات والكؤوس، منذ ايام الربّاع الدولي إبن طرابلس محمد خير الطرابلسي، بل الجديد ان تصل الفرق إلى مستويات لم تصل إليها من قبل.
فريق الأرز في كرة السلة، اعاد إلى الذاكرة حكاية طائر الفينيق الذي ما إن يقال أنه احترق حتى يُعاد من بين الرماد. فريق الأرز في كرة السلة هو من طينة شعب عاش منذ نصف قرن في حروب متعددة ومتلاحقة، وما زال يعطي وينتج ويتبارى وينافس ويفوز، فقط مطلوب من السياسيين ان يرفعوا ايديهم عنه ليحقق الانجاز تلو الانجاز والفوز تلو الفوز الذي حققه منتخب لبنان في كرة السلة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
5-7-2024
مقدمة النشرة المسائية 4-7-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-04
مقدمة النشرة المسائية 4-7-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-04
مقدمة النشرة المسائية 4-7-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-03
مقدمة النشرة المسائية 03/07/2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-03
مقدمة النشرة المسائية 03/07/2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-02
مقدمة النشرة المسائية 2-7-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-02
مقدمة النشرة المسائية 2-7-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-29
مقدمة النشرة المسائية 29-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-06-29
مقدمة النشرة المسائية 29-6-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-04
مقدمة النشرة المسائية 4-7-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-04
مقدمة النشرة المسائية 4-7-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-03
مقدمة النشرة المسائية 03/07/2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-03
مقدمة النشرة المسائية 03/07/2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-02
مقدمة النشرة المسائية 2-7-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-02
مقدمة النشرة المسائية 2-7-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-01
مقدّمة النشرة المسائيّة 01-07-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-01
مقدّمة النشرة المسائيّة 01-07-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-06
نسيت عمر طفلها... مؤثرة أسترالية تثير الجدل على مواقع التواصل: "أنا متعبة جداً"
منوعات
2024-06-06
نسيت عمر طفلها... مؤثرة أسترالية تثير الجدل على مواقع التواصل: "أنا متعبة جداً"
0
أخبار دولية
14:44
واشنطن ترجئ مناورات عسكرية مع جورجيا وسط توتر بين البلدين
أخبار دولية
14:44
واشنطن ترجئ مناورات عسكرية مع جورجيا وسط توتر بين البلدين
0
علوم وتكنولوجيا
10:00
اكتشاف فريد من نوعه... هذا ما عثر عليه فريق التنقيب في المكسيك! (صورة)
علوم وتكنولوجيا
10:00
اكتشاف فريد من نوعه... هذا ما عثر عليه فريق التنقيب في المكسيك! (صورة)
0
أخبار دولية
2024-06-20
العثور على جثث مهاجرين على متن قارب قبالة جزر الكناري
أخبار دولية
2024-06-20
العثور على جثث مهاجرين على متن قارب قبالة جزر الكناري
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:46
يمين الوسط واليسار يتصديان لتقدم اليمين المتطرف في فرنسا
أخبار دولية
13:46
يمين الوسط واليسار يتصديان لتقدم اليمين المتطرف في فرنسا
0
أخبار دولية
13:44
الإيرانيون ينتخبون للمرة الثانية
أخبار دولية
13:44
الإيرانيون ينتخبون للمرة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تفاؤل حذر يسيطر على أجواء المفاوضات المرتبطة بصفقة الأسرى
تقارير نشرة الاخبار
13:37
تفاؤل حذر يسيطر على أجواء المفاوضات المرتبطة بصفقة الأسرى
0
أخبار لبنان
13:34
انطلاق مهرجان Beirut Euro Fest
أخبار لبنان
13:34
انطلاق مهرجان Beirut Euro Fest
0
أخبار لبنان
13:33
قاسم: احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب
أخبار لبنان
13:33
قاسم: احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب
0
رياضة
13:31
بعد فوز لبنان على انغولا بكرة السلة... هذا ما قاله رئيس الاتحاد
رياضة
13:31
بعد فوز لبنان على انغولا بكرة السلة... هذا ما قاله رئيس الاتحاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان يخرج عمري سبيلمان من النفق المظلم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
لبنان يخرج عمري سبيلمان من النفق المظلم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هكذا هزم لبنان أنغولا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
هكذا هزم لبنان أنغولا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:55
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد طبرجا - البوار وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
14:55
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد طبرجا - البوار وحركة المرور كثيفة في المحلة
2
أمن وقضاء
02:27
شاهدهم يسرقون في حارة حريك وصرخ عليهم من شرفة منزله فأردوه...
أمن وقضاء
02:27
شاهدهم يسرقون في حارة حريك وصرخ عليهم من شرفة منزله فأردوه...
3
اقتصاد
02:12
ارتفاع في أسعار المحروقات واستقرار في سعر الغاز...
اقتصاد
02:12
ارتفاع في أسعار المحروقات واستقرار في سعر الغاز...
4
فنّ
04:09
"أنا محرومة من ولادي... عم تفهمي شو يعني؟": نادين الراسي تنقذ طفلا من العنف المنزلي! (فيديو)
فنّ
04:09
"أنا محرومة من ولادي... عم تفهمي شو يعني؟": نادين الراسي تنقذ طفلا من العنف المنزلي! (فيديو)
5
أخبار دولية
11:51
الرئاسة السورية تنعى مستشارة الأسد الخاصة
أخبار دولية
11:51
الرئاسة السورية تنعى مستشارة الأسد الخاصة
6
منوعات
09:55
لحظة مروعة... عطل في الألعاب النارية يحوّل حفلاً إلى كارثة! (فيديو)
منوعات
09:55
لحظة مروعة... عطل في الألعاب النارية يحوّل حفلاً إلى كارثة! (فيديو)
7
صحف اليوم
00:45
القضاء اللبناني يفتح تحقيقاً باختفاء 100 مليون دولار من مصرف لبنان (الانباء الكويتية)
صحف اليوم
00:45
القضاء اللبناني يفتح تحقيقاً باختفاء 100 مليون دولار من مصرف لبنان (الانباء الكويتية)
8
منوعات
04:30
هاجمها تمساح واختفت... ما عثرت عليه الشرطة الأسترالية كان مرعبًا!
منوعات
04:30
هاجمها تمساح واختفت... ما عثرت عليه الشرطة الأسترالية كان مرعبًا!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More