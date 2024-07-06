مقدمة النشرة المسائية 6-7-2024

زلزال ديموقراطي في العالم وارتداداته مازالت تتوالى: المرشح الاصلاحي في إيران، مسعود بزشكيان، فاجأ العالم، وما لفت بعد فوزه أنه تلقى التهاني بالفوز ولاسيما من دول الخليج.



والزلزال الذي بدأ في فرنسا، يمكن ان يتواصل غدًا، فهل تٌقرَع الأجراس لجوردان بارديللا أبنِ الثمانية والعشرين عامًا صاحبِ شعار "يد لن ترتجف"؟ أم إن الانسحابات التي شهدتها سائر الأحزاب قد تقلل من فرص اليمين المتطرف؟.. هل تؤثر الحرب الكلامية بين مارين لوبين، والنجم مبامبي على قرار الناخب الفرنسي...؟

ماذا عن الزلزال في الولايات المتحدة الأميركية؟ هل ترمم المقابلات التلفزيونية صورة الرئيس بايدن التي صدَّعتها المناظرة الأولى مع ترامب؟



بايدن مازال يرى أنه أفضل مرشح ديمقراطي يمكنه منع ترامب من العودة إلى البيت الأبيض، ولن يقنعه في العدول عن ذلك سوى "القدرة الإلهية".



في ترقب الاتفاق بين إسرائيل وحماس، يبدو ان الموضوع متوقف على إصرار حماس على أن يكون كل شيء مكتوبًا، لاسيما بند وقف الحرب، فيما تتحدث المعلومات عن ان ضمانات أعطيت للحركة بأن الحرب ستتوقف، ولكن من دون ان يكون ذلك واردًا في الاتفاق المكتوب. فهل تقتنع حماس ويتم التوصل إلى اتفاق..؟ الكرة في ملعب نتنياهو.

البداية من زلزال الانتخابات الايرانية.