مقدمة النشرة المسائية 8-7-2024

الزلزال لم يهدأ في فرنسا التي افضت نتائجُها إلى تعايشٍ صعب بين اليمين المتطرف وتجمع اليسار، في ظل المفاجأة الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون والتي تمثلت في رفض استقالة الحكومة، بعد المفاجأة الأولى بحل البرلمان. وهكذا فإن المنتظر في فرنسا مرحلة من الترقب في ظل تشتتِ السلطة بين الاليزية والجمعية الوطنية.



في حرب غزة، تراجعت الآمالُ بالتوصل إلى هدنةٍ فصفقة في ظل إغراق المفاوضات من قِبَل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمزيدٍ من الشروط التي يعرف مسبقًا انها لن تكون مقبولة، وهذا النمط في التفاوض اعتاد عليه نتنياهو بمعنى انه كان يُغرق أيَ جولةِ تفاوضٍ بمزيدٍ من الشروط، فتسقط. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر مطلع أن المبعوث الأميركي مكغورك في القاهرة وسيزور إسرائيل هذا الأسبوع لمواصلة محادثاتِ وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن.



بالتزامن مع هذه الأجواء، اسرائيل تصعّد عسكريًا. الدبابات الاسرائيلية توغلت في وسط مدينة غزة فيما أمرت إسرائيل المدنيين الفلسطينيين بإخلاء مناطقهم، فيما تحدثت معلومات عن ان الغارات الجوية والقصف المدفعي كانا من بين أعنف الهجمات على قطاع غزة منذ تسعة أشهر.



لبنانيًا، وفدٌ نيابي من المعارضة يلتقي غدًا سفراء الخماسية في قصر الصنوبر لطرح مبادرة لم تعرَف تفاصيلها.



البداية من ملف غزة