مقدمة النشرة المسائية 9-7-2024

تطور عسكري بارز، إسرائيل تلاحق مسؤولي حزب الله في طريقهم من لبنان إلى سوريا.مسيّرة اسرائيلية أغارت على سيارة تابعة لحزب الله في منطقة جديدة يابوس" الحدودية، فقُتِل فيها المسؤول في الحزب ياسر نمر قرنبش، " أمين "، وبحسب المرصد السوري لحقوق الأنسان ، فإن الاستهداف تم قرب حاجزٍ تابع للفرقة الرابعة في الجيش السوري.في ملف التفاوض فإن البورصة استقرت اليوم على أن وفدًا أمنيًا مصريًا يتوجَّه غدًا إلى الدوحة، وأن المفاوضات ستعود بعد غد من الدوحة إلى القاهرة.في الملف اللبناني المتعلق بانتخابات الرئاسة، مبادرة ٌمن المعارضة من اقتراحين: الأول أن يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور في ما بينهم، من دون دعوة رسمية أو مأسسة او إطار محدد حرصاً على ما هو منصوص في الدستور اللبناني ، على ان لا تتعدى مدة ُ التشاور ثماني وأربعين ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغضِّ النظر عن نتائج المشاورات، الى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية.الاقتراح الثاني أن يدعو رئيسُ مجلس النواب الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسُها وفقًا لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقومُ النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها ثمان ٍ وأربعون ساعة، على ان يعودوا الى القاعة العامة للاقتراع.تأتي هذه المبادرة غداة ما أدلى به الرئيس بري إلى صحيفة الشرق الأوسط والذي طالب فيه بحوار لا يستثني أحدًا.