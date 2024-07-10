مقدمة النشرة المسائية 10-7-2024

في كل الاتجاهات، تضغط الولايات المتحدة للتوصل الى إتفاق حول صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.



مدير إستخباراتها في الدوحة، ومبعوثها للسلام في الشرق الأوسط بريت ماكغورغ، إنتقل من القاهرة أمس، إلى تل أبيب اليوم.



نتيجة محادثاته لم تتضح بعد...



فبنيامين نتنياهو، صاحب القرار بوقف الحرب، أعلن أمامه التزامه وقف النار المحتمل، شرط الحفاظ على الخطوط الحمر الاسرائيلية.

هذه الخطوط، تعرقل بحد ذاتها إنجاح الصفقة، كونها ترتكز الى حق إسرائيل في معاودة القتال بعد إتمام الصفقة، للقضاء على حماس.



ضبابية الموقف هذه، تجعل مصير الاتفاق معلقاً، فيما جبهات القتال شهدت تطوراً ميدانياً.



فبعد أشهر على غياب سوريا عن مشهد ميدان "طوفان الاقصى"، أدخلتها إسرائيل اليوم مباشرة على خط القتال، فإستهدفت جيشها في الجولان، محملة إياه مسؤولية أي شيء يحدث ضدها، أما دمشق فلم تعلق.



القصف جاء بعد ساعات على إستهداف "حزب الله" الجولان أمس، والأمين العام للحزب السيد نصر الله تحدث اليوم عن الصفقة والميدان، فقال: نقبل بما تقبل به حماس، ونوقف النار إذا حصل إتفاق، أما عدم حصول إتفاق والذهاب الى أشكال أخرى من القتال، وموقفنا من ذلك، "فنمحكي بوقتها".



جواب السيد هذا ينتظره الوسطاء، وهو أبقاه ضبابياً.



وسط كل هذه الأجواء، تأتي مبادرة قوى المعارضة الرئاسية، ولعل أفضل من وصفها النائب وائل أبو فاعور، قائلا: "ما طرح اليوم لا يقود الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي".



هذه المعطيات كلها، لن تمنعنا من بعض الأمل...