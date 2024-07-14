الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 14-07-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-14 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 14-07-2024
2
min
مقدمة النشرة المسائية 14-07-2024
نجا دونالد ترامب من محاولةِ إغتيالٍ برصاصةِ رشاشٍ مزودٍ بمنظار، كان يمكن أن تكون قاتلة، لأنها أصابت أذنَه اليمنى، وكان يمكن أن تصيبَه في رأسِه. مطلِق النار قُتِل برصاصِ قناصٍ من جهاز حماية ترامب، فذهب سرُه معه.
ترامب الرئيس السابق المثير للجدل، والمرشح الحالي المثير للجدل أيضًا، جاءت ردةَ فعلِه باهرة، فبعد لحظاتٍ من إصابتِه وإنحنائه ثم وقوفِه بين مرافقيه، رفع يدَه اليمنى لمناصريه وهتف لهم: " قاتلوا " وكررها ثلاث مرات، مما ألهبَ مشاعر مناصريه. وقد تكون محاولةَ الإغتيال النتيجة الأولية للإنتخابات الرئاسية في تشرين المقبل، وعشيةَ مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يبدأ غدًا، والذي بات شبهَ محسومٍ أنه سيسميه مرشحًا.
أسرعُ المؤشرات ما بعد محاولة الاغتيال، إعتبار المستثمرين أنها ستعزز فرصَ عودتِه إلى البيت الأبيض. أبرز هذه المؤشرات؛ إعلان الملياردير بيل أكمان تأييدَه لترامب، وهو سبق أن طالبَ بإستقالتِه. ويأتي هذا التأييد بعد إعلان إيلون ماسك تأييدَه لترامب، وفي المقابل تلاحقَ سحبُ تمويلِ الحملة الانتخابية للرئيس بايدن.
إستخباريًا، ستنشغلُ الولايات المتحدة في ما يمكن إعتبارُه إخفاقًا أمنيًا لجهاز الخدمة السرية، خصوصًا بعدما إستدعت لجنة الرقابة في مجلس النواب مديرة الجهاز كيمبرلي تشيتل للإدلاءِ بشهادتِها في جلسةِ إستماعٍ مقررة في 22 تموزالحالي.
في حرب غزة، بعد الضربة القوية في المواصي غرب خان يونس، أعلنت حركةُ حماس عبر عضو المكتب السياسي عزت الرشق أن ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، وتداولته بعضُ وسائل الإعلام، عن قرارٍ لدى الحركة بوقفِ المفاوضات، لا أساسَ له من الصحة، فيما الأجواء الاسرائيلية تتحدثُ عن تأجيلِ المفاوضات. وأكدت إسرائيل إغتيالَ مساعد محمد الضيف، رافع سلامة قائد كتيبة خان يونس في حماس التي لم تؤكد مصيرَ الضيف.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة النشرة المسائية
نشرة الاخبار
مقدمة النشرة المسائية 13-07-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-13
مقدمة النشرة المسائية 13-07-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-13
مقدمة النشرة المسائية 13-07-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-12
مقدمة النشرة المسائية 12/07/2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-12
مقدمة النشرة المسائية 12/07/2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-10
مقدمة النشرة المسائية 10-7-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-10
مقدمة النشرة المسائية 10-7-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-09
مقدمة النشرة المسائية 9-7-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-09
مقدمة النشرة المسائية 9-7-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-13
مقدمة النشرة المسائية 13-07-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-13
مقدمة النشرة المسائية 13-07-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-12
مقدمة النشرة المسائية 12/07/2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-12
مقدمة النشرة المسائية 12/07/2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-11
مقدّمة النشرة المسائية 11-7-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-11
مقدّمة النشرة المسائية 11-7-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-10
مقدمة النشرة المسائية 10-7-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-10
مقدمة النشرة المسائية 10-7-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:42
ترامب: "أصِبتُ برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى"
أخبار دولية
00:42
ترامب: "أصِبتُ برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى"
0
أخبار دولية
02:26
إستشهاد 17 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 50 في غارات إسرائيلية على مدينة غزة الليلة الماضية
أخبار دولية
02:26
إستشهاد 17 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 50 في غارات إسرائيلية على مدينة غزة الليلة الماضية
0
أخبار دولية
03:17
ماكرون يصف إطلاق النار على ترامب بأنه مأساة للأنظمة الديمقراطية
أخبار دولية
03:17
ماكرون يصف إطلاق النار على ترامب بأنه مأساة للأنظمة الديمقراطية
0
أخبار دولية
08:49
الفاتيكان يدين "الإساءة للديموقراطية" تعليقا على محاولة اغتيال ترامب
أخبار دولية
08:49
الفاتيكان يدين "الإساءة للديموقراطية" تعليقا على محاولة اغتيال ترامب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:29
بايدن: أجريت محادثة قصيرة لكن جيدة مع ترامب بعد محاولة اغتياله
أخبار دولية
14:29
بايدن: أجريت محادثة قصيرة لكن جيدة مع ترامب بعد محاولة اغتياله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين
تقارير نشرة الاخبار
14:11
هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مجزرة المواصي تعرقل المفاوضات
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مجزرة المواصي تعرقل المفاوضات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تحديات أمنية وسياسية تحيط بالعملية الإنتخابية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
تحديات أمنية وسياسية تحيط بالعملية الإنتخابية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من القرن التاسع عشر وحتى اليوم.. مسلسل اغتيالات الرؤساء الأميركيين يتواصل!
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من القرن التاسع عشر وحتى اليوم.. مسلسل اغتيالات الرؤساء الأميركيين يتواصل!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
راشيا عروس وادي التيم تحتضن وفدا إعلاميا
تقارير نشرة الاخبار
14:04
راشيا عروس وادي التيم تحتضن وفدا إعلاميا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
تقارير نشرة الاخبار
14:03
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تركيا وسوريا نحو التسوية.. والعراق يستفيد!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تركيا وسوريا نحو التسوية.. والعراق يستفيد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
14 تموز يوم وطني في فرنسا... اليكم تاريخه واحتفالاته المختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
14 تموز يوم وطني في فرنسا... اليكم تاريخه واحتفالاته المختلفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:30
"كونوا على أهبة الاستعداد"... توقّع جديد ومخيف للعالم الهولندي!
منوعات
06:30
"كونوا على أهبة الاستعداد"... توقّع جديد ومخيف للعالم الهولندي!
2
تقارير نشرة الاخبار
14:03
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
تقارير نشرة الاخبار
14:03
محاولة اغتيال ترامب…بالتفاصيل!
3
تقارير نشرة الاخبار
12:02
وفاة ابن العشرين عاماً بعد تعرضه لعضّة من كلبه....اليكم الاجراءات الواجب اتباعها لتفادي هكذا مأساة
تقارير نشرة الاخبار
12:02
وفاة ابن العشرين عاماً بعد تعرضه لعضّة من كلبه....اليكم الاجراءات الواجب اتباعها لتفادي هكذا مأساة
4
أخبار دولية
01:50
مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي يحدد هوية مطلق النار على ترامب
أخبار دولية
01:50
مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي يحدد هوية مطلق النار على ترامب
5
أخبار دولية
23:51
جهاز الخدمة السرية: مقتل شخص من الحاضرين وإصابة اثنين بجروح خطيرة خلال حادثة اطلاق النار على ترامب
أخبار دولية
23:51
جهاز الخدمة السرية: مقتل شخص من الحاضرين وإصابة اثنين بجروح خطيرة خلال حادثة اطلاق النار على ترامب
6
أمن وقضاء
03:57
"حزب الله" و"أمل": الجيش يحقق في إشكال حي ماضي
أمن وقضاء
03:57
"حزب الله" و"أمل": الجيش يحقق في إشكال حي ماضي
7
تقارير نشرة الاخبار
14:11
هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين
تقارير نشرة الاخبار
14:11
هذا ما جرى في برج حمود في اليومين الماضيين
8
أخبار دولية
14:50
الشخص الذي قُتل في حادث إطلاق النار على ترامب
أخبار دولية
14:50
الشخص الذي قُتل في حادث إطلاق النار على ترامب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More