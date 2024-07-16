مقدمة النشرة المسائية 16-07-2024

دونالد ترامب رئيس مؤجَّل في انتظار أن يعود إلى البيت الأبيض في كانون الثاني المقبل ... جو بايدن رئيس انتهت ولايته عمليًا قبل موعد انتهاء ولايته بستة أشهر...



الرصاصة التي أطلِقَت على رأس ترامب أصابت بايدن، ترامب نجا وبايدن سقط ... العالم ، غربًا وشرقًا ، بدأ يتحسب لعودة ترامب ولكيفية مقاربته ومعالجته للملفات، ولاسيما الخارجية منها ، ومن أبرزها : حرب غزة ، الملف النووي الإيراني ، حرب أوكرانيا ، العلاقة مع دول الخليج ولاسيما السعودية والإمارات . العالم بدأ يقارب هذه الملفات وكأن ترامب في البيت الأبيض وليس بايدن، بهذا المعنى ، هناك فترة ترقب ستمتد لستة أشهر ، فكيف ستمر هذه الفترة ، غير القصيرة ، على الدول التي يفترض ان تكون فيها استحقاقات ، كلبنان مثلًا ؟ او كحرب غزة ؟ لا أحد يملك أجوبة كافية لأنها مرحلة الأسئلة . فالعمليات في رفح مستمرة ، والضربات على جنوب لبنان تشهد كل يوم تطور جديد ، وآخرها أستهداف دراجة نارية تحدثت المعلومات عن مقتل راكبيْها.



من خارج سياق هذه التطورات ، حادث نادر وغير مسبوق في سلطنة عمان ، المعروفة باستقرارها،



هجوم مسلح على مسجد للشيعة في ساعة متقدمة من مساء أمس الاثنين أسفر عن مقتل تسعة أشخاص منهم ثلاثة من المهاجمين .

