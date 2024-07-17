مقدمة النشرة المسائية 17-7-2024

حرب الإسناد في الجنوب لن تتوقف ما دامت جبهة غزة مشتعلة... تلك هي أبرز خلاصات كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ختام المجلس العاشورائيّ.



ومن الخلاصات أيضًا أنّ كلّ ما يشاع عن اتفاق جاهزٍ في شأن الوضع على الجبهة اللبنانية، غير صحيح.



وفي حال توقُّف إطلاق النار، فإن الجهة المعنية بالتفاوض وإعطاءِ الأجوبة هي الدولة اللبنانية".



هذا يعني أن كل ما أشيع عن أن الإتفاق جاهز وفي جيب آموس هوكشتاين ، غير دقيق.



السيد نصرالله، وفي رد على التصريحات عن الدمار ومَن سيعيد البناء، طمأن الجنوبيين قائلًا: "سنشيّد قرانا الأمامية مثلما كانت وأجملَ مما كانت".



من الجانب الاسرائيليّ، وبلغة الأرقام، تنشر تل ابيب إحصاءات، فتتحدث عن اغتيال سبعة من القادة العسكريين لحركة حماس، وتصفيةِ نحو أربعة عشر ألف مقاتل، وتقول إن هذا الرقم هو ما يناهز نصف عدد مقاتلي الحركة.



هكذا، من جبهة غزة إلى جبهة جنوبي لبنان، منحى الكلامْ تصاعديٌ وتهديدي، فيما تتراجع لغة التسويات، بدليل غياب الحديث عن الوساطات... ومن المحطات المنتظرة زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، وترقبُ الخطاب الذي سيلقيه.