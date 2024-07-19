مقدمة النشرة المسائية 19-07-2024

إسمان شغلا العالم اليوم ، "كراودسترايك" للأمن السيبراني، وويندوز من مايكروسوفت المشغِّلة لمعظم أجهزة الكومبيوتر في العالم ، والسبب في هذا الإنهماك العالمي هو الأعطال التي ضربت انظمة الطيران والبورصة وكل مفاصل الحياة على الكرة الأرضية، هذه الأعطال تسببت بهلع على كل المستويات وتسببت في تأخير إنجاز الكثير من الأعمال.



وبعد ساعات على الأعطال، أعلن رئيس مجموعة كراودسترايك الأميركية للأمن السيبراني أنه تم تحديد المشكلة التي تسببت بعطل معلوماتي شل العديد من الشركات الجمعة عبر العالم ويجري تصحيحها.وكتب على منصتي إكس ولينكد إن "كراودسترايك تعمل بشكل نشط مع العملاء المتضررين من ثغرة عثر عليها في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز.



بعيدًا من هذا الإنشغال، العالم يترقب السباق بين ترامب وبايدن ، ففي مقابل ما يشبه "التسونامي الانتخابي" لترامب، جهد من معسكر بايدن أنه مستمر في المعركة ، فقد أعلنت مديرة حملته أن الرئيس الأميركي باقٍ "بالتأكيد" في السباق على الرغم من الشكوك المتزايدة بشأن قدراته الجسدية والعقلية على تولي ولاية ثانية.



في حرب غزة ، يبقى اللغز الأكبر مصير القيادي في حماس محمد الضيف.المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي كشف ان هناك دلائل متزايدة تشير ضمنا الى النجاح في القضاء على الضيف، واستند إلى أن سلامة والضيف كانا يجلسان الواحد بجانب الآخر وقت الغارة. في المقابل تقول حماس إن الضيف بصحة جيدة وهو يدير العمليات العسكرية.



البداية من آخر تطورات حرب غزة.