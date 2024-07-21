مقدّمة النشرة المسائية 21-7-2024

حاملًا معه ما يعتبره نصرَ ضربةِ المواصي والرد ِعلى الحوثيين في الحديدة, يتوجه رئيسُ الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الى الولايات المتحدة، حيث يجري محادثاتٍ مع الرئيس جو بايدن الثلثاء ويلقي كلمةً امام الكونجرس الاربعاء.



كلُ ضغوطِ الداخل الاسرائيليّ وحتى دعم ُ الاجهزة العسكرية لاتمامِ صفقةِ الاسرى ووقفِ النار في غزة، لم تقنع نتنياهو حتى الساعة باقرار الصفقة، وآخرُ المحاولات سُجلت عصرًا في اجتماعٍ ضم الى نتنياهو قادةَ الاجهزة الامنية.



الساعاتُ الاخيرة قبل التوجه الى واشنطن, تزامنت مع ارتفاعِ حدةِ التوتر على كلِ الجبهات مع اسرائيل.



فبعد ردِ اسرائيل على استهدافِ تل ابيب واحراقِها ميناء الحديدة, اعلن الحوثيون انهم لن يلتزموا ايَ قواعد اشتباك معها، اما الضفة الغربية، فيبدو انها مقبلة على مواجهاتٍ بعدما اصدر يوآف غالانت اوامرَ للجيش بالقضاءِ على كلِ الكتائب المسلحة فيها.



هذا فيما شهدت الجبهة مع لبنان تبادلًا للعمليات ادى الى نشوبِ حرائقَ عدة في الجليل.



التطورات الميدانية المتسارعة وضعت الشرق الاوسط على حافة الانزلاق نحو حربٍ واسعة.



حربٌ حذرت ايران مجددا اليوم من خطرِ تصاعدِها, كونَها ستنشرُ النار في المنطقة.



وحربٌ ترفضُها الادارة الديموقراطية الاميركية الحالية, وهي تخوضُ اشرسَ معاركِها الانتخابية الرئاسية ضد الجمهوريين برئاسة دونالد ترامب, المؤمن ِ بالتفاوض والحلول، من ملف غزة وصولا حتى الى ايران بحسب ما اكد مسعد بولس,،منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI.