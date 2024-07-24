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مقدّمة النشرة المسائيّة 24-07-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-07-24 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 24-07-2024
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مقدّمة النشرة المسائيّة 24-07-2024
عبر الكونغرس الاميركي والى العالم كله يتوجه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في تمام التاسعة هذا المساء بخطاب يتناول حرب غزة، الصراع مع ايران وحلفائها في المنطقة والعلاقات مع واشنطن وهي الاكثر توترا منذ عقود.
الاهم في الخطاب، مصير صفقة تبادل الاسرى ووقف النار ولا شيء حتى الساعة يوحي بامكان اعلان نتنياهو نجاحها، علما ان مغادرة الوفد الاسرائيلي المفاوض الى الدوحة تأجلت من غد الخميس الى الاسبوع المقبل، بحسب مسؤول اسرائيلي قال : ان نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن سيناقشان سبل دفع الاتفاق في اجتماعهما غدا وبالتالي تأجلت مغادرة الوفد.
رئيس الحكومة الاسرائيلية، الذي يملك وحده القدرة على بت مصير الصفقة,يحاول الاستفادة من دخول الولايات المتحدة معركة الانتخابات الرئاسية القاسية باكرا، وتحول اي ملف ثان، حتى ولو كان ملف الحرب في اسرائيل الى ثانوي.
على هذا الاساس، رسائل نتنياهو ستوجه الى الديموقراطيين والجمهوريين من دون ان يحسم اي موقف الان، لا سيما وانه ينتظر محادثاته مع بايدن ثم هاريس الخميس,ومحادثاته مع دونالد ترامب الجمعة.
قبل خطاب نتنياهو بساعات، جاءته الرسالة من لبنان عبر فيديو الهدهد الذي نشره حزب الله.
اهم ما في الهدهد ليس فقط توقيتها,ولا حتى اهمية قاعدة رامات دافيد الجوية، انما ما اريد منها، وهو تعزيز التفاوض الذي سلمه الحزب الى الدولة تماما كما فعل في الترسيم البحري وتعزيز فرص الابتعاد عن الحرب الواسعة.
اما رسائل لبنان ليس فقط الى اسرائيل وانما ايضا الى العالم ، فتبقى عبر ابطاله الرياضيين وثقافة سيداته وجمالهن.
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24-07-2024
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