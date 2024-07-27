مقدمة النشرة المسائية 27-7-2024

رياضة وجمال من باريس إلى بيروت... العاصمة الفرنسية بدأت منذ مساء أمس عرس الرياضة بافتتاح الألعاب الأولمبية، في عروض ساحرة ومُبهِرة على طول نهر السين، وإنْ كانت بعض اللوحات البشرية الفنية أثارت جدلًا ونقاشًا في عاصمة الجدل والنقاش وحرية التعبير، وهذا الجدل عكسه النقاش بين الأحزاب الفرنسية الخارجة حديثًا من انتخابات ساهمت في فرز القوى السياسية الفرنسية. تراجع السجال لتبدأ المسابقات ولينطلق عداد الميداليات.



العاصمة اللبنانية على موعد هذا المساء مع عرس الجمال في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان، فمَن ستكون الصبيَّة التي سيوضَع على رأسها تاج الملكة؟ هذا ما سيظهر على شاشة lbci التي ستنقل الحفل مباشرةً بعد هذه النشرة.



بالعودة إلى باريس ، جديد المعطيات عن الأعمال التخريبية التي أصابت شبكة قطارات فرنسا، إعلان وزير الداخلية الفرنسي اليوم أنه لا يمكنه استبعاد ضلوع طرف أجنبي في الهجمات.



في تطورات حرب غزة ، وللمرة ألاولى منذ دخلت آبار الغاز الإسرائيلية في مرمى مسيرات حزب الله، بعدما أطلق الحزب مسيرة من لبنان بإتجاه منصة كاريش صباح اليوم السبت.



الجيش الاسرائيلي تحدث عن إسقاط المسيرة بالتعاون مع سلاحي الجو والبحر، لكنه لم يحسم هدف المسيرة، ما إذا كانت تهدف إلى جمع معلومات إستخباراتية أو لإستهداف كاريش.



الأجهزة الأمنية الاسرائيلية رأت أن إطلاق المسيرة صوب كاريش، يشكل إرتفاعاً خطيراً لحدة المواجهات، ورسالة من حزب الله لردع إسرائيل عن توسعة الحرب مع لبنان.