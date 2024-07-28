مقدمة النشرة المسائية 28/07/2024

سقوط إثني عشر طفلًا في مجدل شمس ، وجرح اربعين آخرين ، في قرية درزية من الجولان الذي تحتله إسرائيل ، إما بصاروخ أطلقه حزب الله من شمال شبعا ، وإما بشظايا صاروخ القبة الحديدية الذي أطلقته إسرائيل ، نقل حرب الشمال من مكان إلى آخر، فلم تعد جبهة إشغال ومساندة من جانب حزب الله ، ولم يعد مجرد رد من جانب إسرائيل .أن يقطع نتنياهو زيارته لواشنطن ويعود قبل عشر ساعات من انتهائها ، فهذا يعني ان هناك قرارًا عسكرياً كبيرًا في صدد اتخاذه ويستدعي وجوده في تل ابيب وليس في واشنطن . إسرائيل حسمت أنّ إنطلاق الصاروخ ، وهو من نوع فلق واحد، إيراني الصنع مزوّد ٍ برأس متفجر من خمسين كيلوغراما ً، أطلق من محيط شبعا ،وسمّت المسؤول عن إطلاقه وهو علي محمد يحيى، معتبرة ً أن حزب الله وحده من يمتلك هذا النوع ، إلا أن حزب الله كان له موقف ٌ مناقض اصدره ببيان ، نفى فيه بشكل قاطع علاقته بالادعاءات الكاذبة عن استهداف مجدل شمس.وفيما ترصد الجهات الحكومية والديبلوماسية ما يمكن ان يكون عليه الرد الاسرائيلي ، شاعت أجواء تتحدث عن بنك أهداف يُرجَّح أن تكون عرضةً للاستهداف، من دون أن يرقى ما يشاع إلى مستوى الجزم أو التأكيد .ومن المؤشرات التي تأتي في سياق تطور الاوضاع، أن شركة طيران الشرق الأوسط أرجأت عودة رحلاتها إلى بيروت ،من ليل الأحد الاثنين إلى نهار غد .تطورات متسارعة ، وسباق بين التصعيد وسحب فتيل التفجير ، ومن الجهود التي تستدعي رصدًا ومتابعة ، الاجتماع الاستخباري في روما ، بعدما كان مقررا في باريس ، الاجتماع كان مقررا قبل ضربة مجدل شمس وكان يتعلق بصفقة الاسرى، لكن حادثة مجدل شمس دفعت بالاجتماع ليضعها بندا اول .البداية من هذه التطورات .