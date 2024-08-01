مقدمة النشرة المسائية 1-8-2024

تحدَّث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فماذا قال؟



نحن في جبهة الإسناد دخلنا مرحلة جديدة يتوقف تصاعُدها على سلوك العدو نحن نسارع إلى ملء الفراغات بتلامذة هؤلاء القادة.



لن يكون هناك حلٌ سوى بوقف العدوان على غزة.



اعتبارًا من صباح غد ستكون العودة إلى العمل الإسناديّ على العدو ومَن خَلف العدو أن ينتظرَ ردَنا الآتي.



نحن سنرد وعليهم أن ينتظروا.



هذا ما يمكن إيجازُه من كلمة السيد نصرالله على مدى اربعين دقيقة، والذي يستدعي جملةً من التساؤلات والمعطيات: في ابرز المعطيات، أطاح نصرُ الله بمقولة فصل مسار غزة عن مسار جنوب لبنان من خلال قوله: " لن يكون هناك حلٌ سوى بوقف العدوان على غزة."



وفي ابرز التساؤلات: ما هو حجم الرد؟ اين سيكون؟ ومتى؟



السيد نصرالله لم يتوانَ عن القول "إننا ندفع ثمنَ إسنادِنا لغزة" إذا ، في اليوم الثلاثمئة على حرب غزة، في خلاصة اولية لها:



إنها أطول الحروب الاسرائيلية مع، إما دولة عربية، وإما محور عربيّ إقليميّ تفوقت إسرائيل حتى الآن في حرب التدمير وحرب الاغتيالات نجحت حماس في تأليب الرأي العام العالمي

نجح حزبُ الله في جعل شمال إسرائيل منطقة حرب ولكن بأكلاف باهظة جدًا بشريًا وماديًا إلى اين هذه الحرب؟



الأفق مقفل، على الأقل ظاهرًا، والكلمة للميدان؟



من طِهران، تشييعٌ رسميّ وشعبيّ لاسماعيل هنيه ومن غزة إعلانٌ رسميّ من إسرائيل أن محمد الضيف قُتل.