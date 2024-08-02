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o
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o
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مقدمة النشرة المسائية 2-8-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-02 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 2-8-2024
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مقدمة النشرة المسائية 2-8-2024
لبنان أرض القداسة، اليوم الطوباويّ البطريرك اسطفان الدويهي، وقبله شربل ونعمة الله كساب الحرديني ورفقا والأب يعقوب الكبوشي والأخ إسطفان نعمة.
من أهدن إلى بكركي صلوات وتضرعات وشموع وابتهالات للقديسين والطوباويين: إحفظوا لبنان، هذا الوطن الذي يصارع للبقاء والذي استوطنت فيه الحروب منذ القرن الماضي حتى هذا القرن، وهذه الحروب تتوالى وتتعاقب وتتوالد.
يأتي تطويب البطريرك اسطفان الدويهي فيما لبنان والمنطقة "ارضُ حروب"... وللمفارقة، كان كل حدث عن تطويب أو إعلان قداسة يتزامن مع حرب في لبنان او بين حربين او بين جولة وجولة من الحروب، هكذا كانت الحال منذ إعلان الطوباوي شربل، الذي كان باكورة التطويب ثم القداسة.
لبنان اليوم، والمنطقة، في خضم الحروب والاغتيالات والتصفيات: من لبنان إلى إيران، مرورًا بغزة وسوريا والعراق.
ويبدو ان هذا المسار تصاعديّ... لا تسوياتٌ في الأفق ولا لقاءات ولا صفقات، فالدوحة التي كانت تستقبل اجتماعات محاولات التسوية بين إسرائيل وحماس، استقبلت اليوم أحد طرفي المحادثات، اسماعيل هنية، ولكن في نعش.
ولبنان يعيش مرحلة ما بعد فؤاد شُكر، آخرِ أفراد الحرس القديم والجيل الأول من حزب الله.
كذلك يترقب لبنان رد إيران ورد حزب الله على الضربة الاسرائيلية الموجِعة، سواء بإغتيال شكر او بإغتيال هنيه.
إذًا، لبنان والمنطقة على فوهة بركان، خصوصًا أن أحداً ليس قادرًا على إعطاء ضمانات لأحد.
في الملفات الداخلية، تطور في التيار الوطني الحر: رسميًا، النائب آلان عون خارج التيار بعد قرار فصله، وهو الفصل الثاني بعد قرار فصل النائب الياس بو صعب.
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