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مقدمة النشرة المسائية 05-08-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-05 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 05-08-2024
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مقدمة النشرة المسائية 05-08-2024

السؤال الذي يطرحه العالم أجمع ، باستثناء إيران ، هو: كيف سترد إيران على اغتيال هنيه على أراضيها؟ ما هو حجم الرد ؟ ومتى؟ 

والسؤال الذي يطرحه العالم أجمع ، باستثناء اسرائيل، هو : كيف سترد اسرائيل على ضربة إيران؟ ما هو حجم الرد؟ 

ربما إيران تأخذ بعين الأعتبار حجمَ الرد الاسرائيلي، وعلى هذا الأساس قد تدوزِن ضربتها لئلا تتسبب في تفلت الأمور عن ضوابطها، وتدخل في حربٍ الطرف الآخر فيها ليس إسرائيل فقط بل الولايات المتحدة الأميركية، ليُطرَح السؤال هنا: هل إيران جاهزة لحرب ضد أميركا وإسرائيل في آن واحد؟  

المنطقة على شفير ان تخرج الحرب ُعن ضوابطها، فلم تعد مجرد َطوفان الأقصى وجبهة إسناد والقتالَ بالأذرع، هل تم التخطيط منذ اليوم الأول للوصول إلى هنا؟ أم أن منزلقات الحرب لا تتطور بالضرورة وفق ما هو مخطط لها؟

هذا على الأقل ما تقوله حروب المنطقة التي بدأت بشكلٍ معين وهدف معين، ولم تنتهِ وفقَ الأهداف المعلنة: هذا ما حصل عام 2006 وقبله في اجتياح 1982 وحتى قبله في حرب الـ 73 وحتى في حرب الـ 67 . 

المنطقة اليوم في ظل تحولاتٍ شبيهة بما انتهت إليه تلك الحروب، وإسرائيل وإيران معًا عند سؤال استراتيجي، من البساطة الإدعاء بأن احدًا يملك الإجابة عنه. 

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