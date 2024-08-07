مقدمة النشرة المسائية 07-08-2024

وتاليا , يسقط اي كلام كان يقال سابقا عن موافقة اسماعيل هنية على الصفقة ورفضِ السنوار لها, ما يجعل اي قرار يتخذه السنوار اليوم بقبول صفقة وقف النار وتبادل الاسرى او رفضها غير قابل للتشكيك.

ثمانية ايام مرت على اغتيال اسرائيل اسماعيل هنية في طهران , وفؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت, وحتى هذه اللحظة لا رد على العمليتين.عمليا, السباق محتدم بين محاولة الوصول الى صفقةِ وقف نارٍ وتبادل اسرى في غضون ايام ,او الدخول في المواجهة الكبرى.تقول معلومات متقاطعة للlbci,ان التفاوض مستمر بين واشنطن وطهران بوساطة عمانية منذ اشهر، وحتى اليوم,حول مصير حرب غزة والمنطقة كلِها, وان البلدين لا يريدان توسعة الحرب.هذا التفاوض يُقرأ بين سطور ما قاله الرئيس الايراني والناطق باسم البيت الابيض عصرا....بزشكيان وفي حديثه الهاتفي مع ايمانويل ماكرون ,حدد لواشنطن ودولِ الغرب سبل تجنب اندلاع الحرب، داعيا اياهما الى اجبار إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية وقبول وقف النار.اما جون كيربي ,فدعا يحيي السنوار الى قبول وقف النار واطلاق الرهائن ,كاشفا عن وجود اقتراح جيد معروض على الطرفين يجب قبوله, وتوجَّه بدوره الى ايران قائلا: جهودنا الديبوماسية مستمرة, واذا قررت طهران تنفيذ تهديدها, فنحن في وضع عسكري جيد لردعها.تبادل الرسائل عبر المفاوضات , وفي المباشر,يتزامن مع تطورات دراماتيكية :فاغتيال هنية في قلب ايران ,ادى بالنتيجة الى اختيار يحيي السنوار خلفا له.-التطور الثاني,مرتبط بلبنان.فاستشهاد شكر على اهميته,لا يقلل من اهمية استهداف الضاحية الجنوبية.وحزب الله سيرد,اما رده, فاذا جاء موجعا لاسرائيل ولكن مدروسا,يكون قد اعاد تثبيت قواعد الاشتباك السائدة منذ الثامن من اوكتوبر.-اما التطور الاحدث,فيبدو ان هناك ضوءا اخضر سيتيح للنظام السوري استعادة آبار النفط في دير الزور, وهو على هذا الاساس بدأ عملية عسكرية مع حلفائه على قوات قسد المدعومة من الولايات المتحدة هناك .السباق اذا على اشده ,والايام المقبلة مصيرية .