مقدمة النشرة المسائية 10-8-2024

كلما تصاعدت الضغوط وإرتفع منسوب الأمل في التوصل إلى صفقة لوقف النار، وإطلاق الأسرى بين حماس وإسرائيل، كلما نفذ بنيامين نتيناهو عملية عسكرية قلبت الصورة.



في ايار الفائت، وفي عز جولة تفاوض في القاهرة، أطلق نتنيناهو حملة برية على رفح، أطاحت بكل المحادثات.



وفي تموز الفائت، وفيما كان الحديث عن قرب إحراز خرق في الصفقة، ضرب الجيش الاسرائيلي المواصي، مستهدفاً محمد الضيف، فأطاح مرة جديدة بالتفاوض، وصولاً إلى فجر السبت، حين إرتكب مجزرة في مدرسة لجأ اليها مئات الفلسطينيين.



مجرزة اليوم، أبعادها قد تكون أخطر مما سبق.



فهي تأتي قبل الخميس المقبل، موعد إسئتناف محادثات قد تكون مصيرية في مسار حرب طوفان الاقصى، وقد دعت اليها الولايات المتحدة، قطر ومصر، ودعمها العالم أجمع في بيانات ظلت تصدر حتى ساعة متأخرة قبل الضربة.



الضربة الاسرائيلية هذه، إدعت إسرائيل أنها نفذتها لتستهدف مقر قيادة عسكرياً داخل المدرسة، الأمر الذي نفته حماس مؤكدة أن ليس في المدرسة أي مسلح.



قطر، أحد الوسطاء في الصفقة ذهبت بعيداً في ردها على العملية، فطالبت بإجراء تحقيق دولي لكشف ما حدث، فيما توحدت مصر ودول الخليج في مقدمها السعودية والامارات على إعتبار ما حصل مجزرة، مطالبين بوقف الجرائم الجماعية هناك.



مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الاوروبي اكتفى بالقول انه شعر بالفزع جراء الصور، أما الولايات المتحدة فسادها السكوت التام حتى اللحظة، هذا فيما تخوض الديبلوماسية الاميركية أسبوعا صعبا من المفاوضات عبر "بريت ماكغورغ" الذي يجري محادثات أمنية مرتبطة بالمعابر بين مصر وإسرائيل في القاهرة، ومدير إستخباراتها وليام بيرنز الذي سيشارك في مفاوضات الخميس.