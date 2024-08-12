مقدمة النشرة المسائية 12-08-2024

تتجمَّع في منطقة الشرق الأوسط وحوض البح المتوسط ، أكبر ترسانة عسكرية أميركية وأوروبية، فهل هي للإنخراط في الحرب أم للتهويل بشنِّها؟



ليست المرة الأولى التي يَجري فيها هذا الحشد، فهل هو لمواجهة حربٍ لا مفر من اندلاعها؟ أم للتحذير من أنها إذا اندلعت ستكون مكلفة جدًا على مَن سيطلق الصاروخ الأول؟



هل تغامر إيران؟ أم تكون طاولة المفاوضات السلّمَ الذي سيستخدمه الجميع للنزول من على سطح التهديدات؟



التعويل على اجتماع الدوحة الخميس المقبل مع بدء العد العكسي لانعقاده، لا يبدو بعض الاطراف معنية به، متفائلاً في إمكان أن يحقق ما عجزت عن تحقيقه اجتماعات سابقة، ولكن ما يميزه انه الاجتماع الأول، وعلى رأس حماس يحيى السنوار.



صحيح أن السنوار كانت له الكلمة الفصل حتى حين كان اسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي، لكنه اليوم مسؤول مئة في المئة عن القرار الذي سيتخذه.



ولكن قبل ذلك ، هل ستشارك حماس في اجتماع الدوحة؟ المسؤول الاعلامي للحركة في لبنان لم يشأ، في جواب على سؤال طرحته عليه ال " ال بي سي آي " أن يؤكد إذا كانت الحركة ستحضر أو لا.



في المقابل، يبدو الجانب الإسرائيلي في وضع دقيق.



عن يمين نتنياهو يقف بن غفير الذي يقيد، ولو ظاهرًا، مناورات نتنياهو ، فهل هي عملية توزيع أدوار لاستكمال ما بدأته إسرائيل عقب بدء حرب طوفان الأقصى؟



لا تبدو المنطقة في جو صفقة، ليبقى السؤال: إذا انتقلنا إلى الفرضية الثانية، أي حتميةِ الرد، فما هو حجمه؟ وكيف سترد عليه إسرائيل؟ وهل يكون كما بات يُعرَفْ بأنه "تحت السيطرة" ؟ او تُفلت الأمور من ضوابطها؟ الخميس لناظره قريب.



