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مقدمة النشرة المسائية 13-8-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-13 | 12:46
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مقدمة النشرة المسائية 13-8-2024
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مقدمة النشرة المسائية 13-8-2024

ماذا سيحمل الموفد الأميركي آموس هوكستاين هذه المرة إلى بيروت؟ 

هوكستاين، المغضوب عليه، كما يمكن الاستنتاج من بعض وسائل الإعلام، ماذا يمكن أن يقدِّم؟ أم أن مضمون الرسالة التي يحملها تتعلق بالتحذير من حجم الضرر إذا انزلقت الأوضاع إلى حرب واسعة؟  

في المعلومات أن هوكستين يحمل رسالة صارمة إلى الأطراف المعنيين بتوسع الحرب، يصر فيها على ألا مجال للمناورة وأن الحرب ستؤذي الطرفين، وبالتالي اذا لم يقبلوا بالتفاوض فذلك سيكلف الجميع الكثير من الدماء والدمار.

من بيروت إلى طهران حيث كشف مسؤولون إيرانيون أن السبيل الوحيد لمنع رد إيران المباشر على اغتيال إسماعيل هنية في طهران هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في خلال المحادثات المزمعة بعد غد الخميس. 

جملة من التساؤلات تطرَح بعد هذه المواقف:

هل تٌحمَّل اجتماعات الخميس أكثر مما تحتمل؟ 
هل وقف النار في غزة متاح؟ 

لا تبدو الأمور على هذه النسبة من السهولة، ما يعني أن التطورات تنتظر مؤشرين:

- محادثات هوكستين في بيروت 
- نتائج اجتماعات الدوحة. 

وما على الجميع سوى الانتظار. 

لكن بداية النشرة من مكان آخر... 

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