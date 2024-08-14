الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 14-8-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-14 | 12:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 14-8-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 14-8-2024

الغيوم الداكنة تتجمع في سماء المنطقة، وسباق في لبنان بين مواقف التهدئة وأجواء التصعيد.

آموس هوكستين يعلن بعد لقائه الرئيس بري: "ما زلنا نعتقد أنه يمكن التوصل لحل دبلوماسيّ، لأننا لا نزال نظن أنه لا يوجد أحد يريد حقًا حربًا شاملة بين لبنان وإسرائيل. لقد اتفقنا أنا والرئيس بري  على أنه لم يعد هناك وقت نضيعه ولا توجد أعذار مقبولة من أي طرف لزيادة التأخير."

لكن الكلام شيء والترجمة على الأرض شيء آخر، فهوكستيين لم يحمل من إسرائيل أيّ ضمانة بعدم توسع الحرب كما لم يحمل من حزب الله، عبر الرئيس بري، أي ضمانة تتعلق برد حزب الله.
 
وفي سياق العمل على تفادي المزيد من التصعيد وفي معلومات للـLBCI، يزور وزير الخارجية الفرنسيّ ستيفان سيجورنيه لبنان غدًا، حيث سيجري محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومسؤولين آخرين. 

إلى الخارج والأجواء غير المطمئنة، "حماس" حسمت موقفها بعدم المشاركة في إجتماع الدوحة غدًا، لأنّها تطالب بالتزام واضح من قبل إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في الثاني من تموز الفائت. 

مؤشر آخر على التعقيدات، وزير الخارجية الأميركيّ أنطوني بلينكن أرجأ زيارته التاسعة للمنطقة، وقرأ البعض هذا الإرجاء بأنه يصب في رجحان كفة التصعيد.  

داخليًا، إنفجرت العلاقة بين النائب ابراهيم كنعان والتيار الوطنيّ الحر ، فبعد المؤتمر الصحافي للنائب كنعان والذي أطلق فيه مبادرة جمع الشمل، عاجله التيار ببيان عنيف إعتبر فيه ان ما قام به حركة استعراضية في الاعلام، واتهمه بأنه محرّك لحالة سياسية خارجة عن النظام والأصول، وأنه ابتدع انظمة ومفاهيم حزبية جديدة، وأعلن بيان التيار أنّ كنعان أصبح خارج الهيئة السياسية والمجلس السياسيّ.

الكرة في ملعب كنعان فكيف سيرد ، فهل يستقيل ام ينتظر اقالته؟

أم يبقى في التيار ولكن خارج الهيئة السياسية والمجلس السياسيّ؟

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

14-8-2024

مقدمة النشرة المسائية 13-8-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-13

مقدمة النشرة المسائية 13-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-12

مقدمة النشرة المسائية 12-08-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-10

مقدمة النشرة المسائية 10-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-09

مقدمة النشرة المسائية 9-8-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-13

مقدمة النشرة المسائية 13-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-12

مقدمة النشرة المسائية 12-08-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-11

مقدّمة النشرة المسائية 11-08-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-10

مقدمة النشرة المسائية 10-8-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-08-08

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة بمسيرة على الطريق التي تربط يارين ببلدة الجبين ووقوع إصابات

LBCI
أخبار لبنان
08:02

"التيار": قيادتنا منفتحة على الجميع من ضمن احترام أنظمتنا وليس من خلال ابتداع أنظمة ومفاهيم حزبية جديدة

LBCI
أخبار دولية
02:14

أوكرانيا تطلق أكثر من 35 مسيرة على فورونيج الروسية

LBCI
أخبار لبنان
06:29

ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزارء وسحب بند ملء الشغور في بعض الإدارات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:23

شهيدان وجرحى في غارة مرجعيون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

بعد انتهاء الألعاب الأولمبية... إليكم الإستحقاقات التي تنتظر ماكرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

فعاليات Summer In Action متواصلة في فاريا - شبروح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

محادثات لوقف إطلاق النار في السودان إنطلقت في جنيف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

التوغل الأوكراني في كورسك الروسية مستمر لأسبوعه الثاني

LBCI
رياضة
13:38

النادي اللبناني للسيارات والسياحة يواصل روزنامة سباقاته ويطلق مبادرات جديدة

LBCI
رياضة
13:35

ليتيسيا عون... إستقبال في صالون الشرف لمطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الحكومة في حال إنعقاد دائم لمواجهة التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
06:42

قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل

LBCI
أمن وقضاء
03:22

قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة

LBCI
أمن وقضاء
02:14

جديد قضية الجثث الخمس في كفرشيما: اعتراف خريستو الفتى ان شقيقه توفي منذ 10 أيام

LBCI
فنّ
07:24

بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
09:32

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
07:26

إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024

LBCI
أخبار لبنان
11:26

وفاة الوزير السابق جورج قرم

LBCI
صحف اليوم
00:15

حلفاء الحزب بدأوا التحضير.. للانتخابات! (الجمهورية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More