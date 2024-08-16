مقدمة النشرة المسائية 16-8-2024

لم يصل اجتماع الدوحة إلى دخان ابيض، ولكن لا دخان اسود، بل تحدث البيان في ختام اليوم الثاني عن أن المباحثات جرت في أجواء إيجابية.



البيان كشف عن اجتماع لكبار المسؤولين من حكومات المشاركين، في القاهرة الاسبوع المقبل.



وبلغةِ حاسمة، انتهى البيان إلى القول: "لم يعد هناك وقت نضيعه، ولا أعذار يمكن أن تُقبل من أي طرفٍ، تبرر مزيداً من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار" .



ولأن الشيطان يكمن في التفاصيل، فهل تشكِّل تفاصيل الخلافات اللغم الذي يفجر الاتفاق، أم ان الجميع باتوا في حاجة ماسة إلى إنهاء الحرب.؟