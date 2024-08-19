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مقدّمة النشرة المسائيّة 19-08-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-19 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 19-08-2024
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مقدّمة النشرة المسائيّة 19-08-2024

انفجرت بين رئيس الحكومة ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ... 

صحيح أن رئيس الحكومة كتب إلى التفتيش المركزي لأجراء تحقيق فوري في موضوع الانقطاع الكامل للكهرباء ، لكن اللافت أن الكتاب تضمَّن إدانة لمجلس الإدارة ، إذ ورد فيه حرفيًا : " بعدما تبيَّن أن التقصير في عدم دعوة مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان الى الانعقاد، أدى إلى وقوع أزمة كان من الممكن تفاديها، ما يقتضي معه مساءلة المسؤولين عنها، نطلب منكم، اي من التفتيش المركزي إجراء التحقيقات لتحديد المسؤوليات القانونية. 

بماذا سيرد رئيس مجلس الإدارة كمال حايك على اتهامه بالتقصير؟ ما هي الأوراق التي بين يديه والتي سيُبرزها للتفتيش المركزي؟ 

مبارزة جديدة لكنها مبارزة على العتمة، لأن لا كهرباء...

في حرب غزة، اجتماع مطول بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الخارجية الأميركي، وما رشح من أجواءٍ أنه كان سيئًا، حتى إن حماس غير مرتاحة لأجواء الاجتماع، لأنها ترى أن المقترح الاميركي غير بعيد عن المقترح الاسرائيلي، لجهة البنود التقنية، ومنها: محور فيلادلفيا، وإيجاد آليةِ رقابة لعودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة، وطلبُ إسرائيل رفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بإبعادهم إلى 150 أسيراً.

ومن الشروط التقنية التي تضعها إسرائيل، اشتراطُ عدم وجود نص يفرض انسحاباً إسرائيلياً من قطاع غزة في المرحلة الثانية.

ما سبق يعني أن الصفقة لم تنضج بعد.
 

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