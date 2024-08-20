الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 20-08-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-20 | 13:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 20-08-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 20-08-2024

فيما وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن يواصل جولته، واليوم محطته القاهرة، يبدو ان التصعيد هو سيد الموقف ومؤشر الإخفاقات أعلى من مؤشر النجاحات.

فالجانب الأميركي تعرض لهجوم سياسي من حركة حماس التي اعتبرت أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها إن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل، "مضللة", كما تعرض لنكسة من رئيس الحكومة الاسرائيلية الذي قال بعد ساعات من لقاء بلينكن "لن ننسحب من نتساريم وفيلادلفيا وسنواصل الحرب حتى القضاء على حماس ". 

في ملف الأسرى ، أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه انتشل جثث ست رهائن من منطقة خان يونس الليلة الماضية، وبعودة الجثث الست، يتبقى 109 رهائن يُعتقد أنهم لا يزالون في 
غزة، وأن نحو ثلثِهم لاقوا حتفهم ولا يزال مصير البقية مجهولا، وفق ما تقول إسرائيل. 

في ملف آخر، جاء صاعقًا الموقف الإيراني من الرد على اغتيال اسماعيل هنيه في طهران، المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني اعتبر أن  " الوقت في صالحنا وفترة الانتظار لهذا الرد قد تكون طويلة" .

على الجبهة مع لبنان ، مؤشر تصعيدي يُخشى معه أن تكون قواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله تتفلت اكثر فأكثر: إسرائيل تضرب مجددا في العمق وتحديدًا في منطقة بعلبك، وتقول انها تستهدف مخازنَ ومستودعات ٍ للحزب والحزب  يرد بقصفٍ في الجولان. 

في الملفات الداخلية المعيشية، كل الأنظار إلى انتظار الفيول الجزائري لرؤية بصيص الكهرباء ، في وقت يبدأ مدعي عام التمييز اعتبارا من الغد الاستماع للمعنيين في قطاع الكهرباء على خلفية الازمة الاخيرة .  
 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

20-08-2024

مقدّمة النشرة المسائيّة 19-08-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-17

مقدمة النشرة المسائية 17-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-16

مقدمة النشرة المسائية 16-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-15

مقدمة النشرة المسائية 15-08-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-14

مقدمة النشرة المسائية 14-8-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-19

مقدّمة النشرة المسائيّة 19-08-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-18

مقدّمة النشرة المسائيّة 18-08-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-17

مقدمة النشرة المسائية 17-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-16

مقدمة النشرة المسائية 16-8-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-19

اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...

LBCI
اسرار
2024-06-26

أسرار الصحف 27-6-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بيل غيتس البريطانيّ أو مايك لينش يغرق على متن يخته أمام سواحل ايطاليا

LBCI
أخبار دولية
05:37

قتلى في حادث منجم بجنوب غرب الصين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:32

بلينكن: لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة

LBCI
أخبار دولية
14:47

كتائب القسام تنشر شريطًا مصوّرًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الرياضي يستهل تمارينه تحضيرا لبطولة العالم للاندية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بالأرقام... البطالة وسوق العمل حول العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

استثمار إسرائيل في التنقيب عن الغاز شغّال...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الاعتداءات الاسرائيلة مستمّرة... والبقاع في دائرة الاستهداف مجدداً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بين ترامب وهاريس... سوق الأسهم يتنبأ النتيجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أميركا بين شروط نتنياهو وملاحظات حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

احتجاجات على الحرب في غزة تُلقي بظلالها على حملة كامالا هاريس في مؤتمر الحزب الديموقراطي بشيكاغو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:07

دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:58

3 مصادر لبنانية وفلسطينية للـ LBCI: المستهدف في غارة صيدا هو الضابط المتقاعد في حركة فتح خليل المقدح وهو شقيق اللواء منير المقدح

LBCI
خبر عاجل
13:22

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت نتيجة التصدع في فاصل الجسر والتسبب بالأضرار لعدد من السيارات

LBCI
منوعات
03:54

قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟

LBCI
أمن وقضاء
11:49

الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة في الأيام القليلة الماضية

LBCI
خبر عاجل
00:44

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر الفيدار باتجاه بيروت وفريق من وزارة الأشغال في المحلة لمعالجة تصدع الفواصل على الجسر

LBCI
فنّ
10:20

"ما حد له شغل بحياتي"... ليلى عبدالله تعلّق للمرة الأولى على حادثة تسريب صورها الجريئة برفقة جو جوناس! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
04:19

استهداف سيارة في محلة الفيلات - صيدا... وسقوط شهيد (فيديوهات)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More