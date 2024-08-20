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36
o
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o
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o
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o
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o
متن
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o
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مقدمة النشرة المسائية 20-08-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-20 | 13:20
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مقدمة النشرة المسائية 20-08-2024
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مقدمة النشرة المسائية 20-08-2024
فيما وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن يواصل جولته، واليوم محطته القاهرة، يبدو ان التصعيد هو سيد الموقف ومؤشر الإخفاقات أعلى من مؤشر النجاحات.
فالجانب الأميركي تعرض لهجوم سياسي من حركة حماس التي اعتبرت أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قال فيها إن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل، "مضللة", كما تعرض لنكسة من رئيس الحكومة الاسرائيلية الذي قال بعد ساعات من لقاء بلينكن "لن ننسحب من نتساريم وفيلادلفيا وسنواصل الحرب حتى القضاء على حماس ".
في ملف الأسرى ، أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه انتشل جثث ست رهائن من منطقة خان يونس الليلة الماضية، وبعودة الجثث الست، يتبقى 109 رهائن يُعتقد أنهم لا يزالون في
غزة، وأن نحو ثلثِهم لاقوا حتفهم ولا يزال مصير البقية مجهولا، وفق ما تقول إسرائيل.
في ملف آخر، جاء صاعقًا الموقف الإيراني من الرد على اغتيال اسماعيل هنيه في طهران، المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني اعتبر أن " الوقت في صالحنا وفترة الانتظار لهذا الرد قد تكون طويلة" .
على الجبهة مع لبنان ، مؤشر تصعيدي يُخشى معه أن تكون قواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله تتفلت اكثر فأكثر: إسرائيل تضرب مجددا في العمق وتحديدًا في منطقة بعلبك، وتقول انها تستهدف مخازنَ ومستودعات ٍ للحزب والحزب يرد بقصفٍ في الجولان.
في الملفات الداخلية المعيشية، كل الأنظار إلى انتظار الفيول الجزائري لرؤية بصيص الكهرباء ، في وقت يبدأ مدعي عام التمييز اعتبارا من الغد الاستماع للمعنيين في قطاع الكهرباء على خلفية الازمة الاخيرة .
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