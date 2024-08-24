الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الشقيقتان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-24 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 24-8-2024

عندما يقال ان لا واشنطن ولا طهران تريدان توسع الحرب في الشرق الاوسط، فلا بد من استعادة مواقفهِما.

طهران كشفت امس خطتَها للسياسة الخارجية، فأعلن وزيرها عباس عراقجي ان اولويتَها ادارةُ التوترات مع واشنطن والتحرك في اتجاه محاولة رفع عقوباتها لاراحة الاقتصاد الايراني. ومن يضع هذه الاولويات، فهو حتما لا يريد توسعَ الحرب.

واشنطن التي ايضا لا تريد تفلتَ الحرب، تتحرك على جبهتين:

-جبهةٌ يقودها رئيسُ هيئة الاركان المشتركة للجيش الاميركي في جولة مفاجئة في المنطقة تهدف لمنع اي توسع للصراع، في ظل قوة ردع اميركية كبيرة .
-وجبهة يقودها وفدُها المفاوض في القاهرة مع كل من قطر ومصر، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين اسرائيل وحماس، حول نقطتين اساسيتين هما كيفية تأمين المناطق الرئيسية وعودة سكان قطاع غزة الى شماله.

مفاوضاتُ القاهرة التي تبدأ غدا، سيستمع الى تطوراتها وفدُ حماس المتوجه الى هناك برئاسة خليل الحية.

والوفد الذي يمثل جناحَ ايران القوي في الحركة، يتمسك بما اسماه مطلعون "قشةَ الصفقة" منعا لافشالها، وهو سيستمعُ لما سينقلُه الوسطاء من تطورات المحادثات، لا سيما ما قبلت به اسرائيل، التي ايضا لا تريدُ الحربَ الواسعة، ليبنى على الشيء مقتضاه.

حتى الساعة، تقول المعلومات ان فشلَ المحادثات ممنوع، والاملَ في نجاحها صغير. أما استمرارُها فمُتوقع لأن الكل يريدُه، والوقت المستقطع حتى الوصول لنهايتها كفيل بتبريد رد ايران وحزبِ الله وتاليا ميدان المنطقة.

على هذا الاساس، نبدأ من لبنان، حيث بيننَا من لم يفقد الشجاعة، ومن يُعطينا الامل بأنه ما في شي صعب...

بطلُنا ارز زهر الدين. 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

24-8-2024

مقدمة النشرة المسائية 23-8-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-23

مقدمة النشرة المسائية 23-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-22

مقدمة النشرة المسائية 22-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-21

مقدمة النشرة المسائية 21-08-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-20

مقدمة النشرة المسائية 20-08-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-23

مقدمة النشرة المسائية 23-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-22

مقدمة النشرة المسائية 22-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-21

مقدمة النشرة المسائية 21-08-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-20

مقدمة النشرة المسائية 20-08-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-08-20

معالج فيزيائي يكشف: هكذا تؤثر وضعية الجسم السيئة أثناء القيادة على صحتكم!

LBCI
أخبار دولية
2024-07-11

شولتس: الصواريخ الأميركية البعيدة المدى في ألمانيا تساعد في "ضمان السلام"

LBCI
فنّ
2024-08-22

جوزيف عطية ينشر فيديو من داخل إحدى الكنائس: فيديو من عرسي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-23

في 45 سنة.. وزيرتان ايرانيتان فقط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذا ما ينتظره الأميركيون في الشهرين المقبلين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

زيارة الأربعين: من شعائر دينية إلى فرصة اقتصادية مُهدرة!

LBCI
أخبار دولية
13:29

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو يقوم بعرقلة صفقة التبادل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

حماس في القاهرة: نتمسك بطرح ٢ تموز للحل ونتنياهو يفرض شروطا جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

صفقة الأسرى ونافذة الأمل الضيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

طرقات لبنان تخطف الأرواح... والأولويات السياسية قبل مصلحة المواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة

LBCI
رياضة
13:09

أرز زهر الدين يتحدث عن استعداداته لتمثيل لبنان في الألعاب البارالمبية باريس ٢٠٢٤

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:35

نانسي عجرم تلتقي صدفة بمريم أوزرلي... أحضان عفوية تجمعهما في أحد شوارع اسطنبول (فيديو)

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف المحلية 24-8-2024

LBCI
فنّ
05:56

معجب يفاجئ نجوى كرم بهذا التصرف على المسرح في دمشق... وهكذا تصرفت بالمقابل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة

LBCI
آخر الأخبار
17:44

وسائل إعلام ألمانية: 3 قتلى على الأقل في حادث طعن في مدينة زولينغن خلال الاحتفالات بالذكرى 650 لتأسيس المدينة

LBCI
أخبار دولية
00:05

قتلى وجرحى في هجوم على مهرجان في ألمانيا

LBCI
أخبار دولية
17:53

قتلى في حادث طعن بغرب ألمانيا

LBCI
آخر الأخبار
06:10

مصدر مقرب من التحقيق لفرانس برس: مشتبه به في الانفجار أمام معبد يهودي في فرنسا رُصِد وهو يحمل علما فلسطينيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More