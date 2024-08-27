الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 27-8-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-27 | 12:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 27-8-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 27-8-2024

هل انحسرت احتمالات الحرب؟ الجواب عند الأميركي. 

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال سي.كيو. براون، يعتبر أن  المخاطر على المدى القريب لاتساع رقعة الحرب في المنطقة انحسرت إلى حدّ ما، بعد تبادل إسرائيل وحزب الله في لبنان إطلاق نار من دون حدوث مزيد من التصعيد، لكن إيران لا تزال تشكل خطراً كبيراً بدراستها توجيهَ ضربة لاسرائيل. وقال لدى مغادرته تل ابيب "كان لديك أمران كنت تعلم أنهما سيحدثان. حدثَ أحدُهما بالفعل. والآن يَعتمد الأمر على كيفية مضيِّ الثاني".

وأضاف "كيفية  رد إيران ستكون من محددات كيفية رد إسرائيل، وهو ما سيكون بدوره من محددات ما إذا كان هناك اتساع لرقعة الصراع أم لا" . 

هنا ننتقل إلى المرحلة الثانية من السؤال، وفق الترتيب الأميركي: هل سترد إيران؟ متى؟ وكيف؟ 

في تطور آخر يتعلق بالرهائن، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم  إنقاذ رهينة عربي اسرائيلي خلال عملية وصفَها بالمعقدة في جنوب قطاع غزة ، من دون أن يعطي أي توضيحات لماذا سماها بالمعقَّدة. وقال الجيش في بيان إن الجيش وجهاز الامن العام "شين بيت"، انقذا الرهينة البدويّ الإسرائيلي كايد القاضي (52 عاما) الذي اختطف من قبل مسلحين فلسطينيين خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول القائت.

وأكد الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري أنه تم انقاذ الرهينة  من الانفاق تحت الارض.

لكن البداية من الضفة الغربية حيث يبدو ان التصعيد ينتقل إليها من غزة، وخلفية التصعيد ما يجري في محيط المسجد الأقصى. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

27-8-2024

مقدمة النشرة المسائية 26-8-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-26

مقدمة النشرة المسائية 26-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-25

مقدمة النشرة المسائية 25-08-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-24

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-23

مقدمة النشرة المسائية 23-8-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-26

مقدمة النشرة المسائية 26-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-25

مقدمة النشرة المسائية 25-08-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-24

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-23

مقدمة النشرة المسائية 23-8-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-08-21

شولتس: أوكرانيا لم تتشاور مع ألمانيا بشأن توغلها في روسيا

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-26

الغارات الاسرائيلية التي نفذت منذ فجر اليوم في لبنان

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-08-02

علماء مصريون يكشفون اللغز... لهذا السبب تُلقَب هذه المومياء بـ "المرأة الصارخة"! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-18

انقاذ ثلاثة اشخاص مقابل شاطئ عين المريسة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

البرالمبيون: حان دورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

التحويلات والسياحة متنفس إقتصاد لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:32

كلام بارز لخامنئي حول الاتفاق النووي

LBCI
أخبار دولية
13:24

نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فياض للـLBCI : الفيول الجزائريّ جيّد النوعية والحاجة الملحّة تكمن في تشغيل معملي دير عمار والزهراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الجيش الإسرائيلي يحرر كايد القاضي من غزة

LBCI
أخبار دولية
13:16

محاولات اسرائيلية من دون جدوى لإثبات وجود هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:20

نجمة تُفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم: "قلبي محطم" (صور)

LBCI
موضة وجمال
06:18

عن عمر 30 عاما... وفاة ملكة جمال لبنان للمغتربات ديما صافي بأزمة قلبية! (صور)

LBCI
فنّ
07:38

"قلبي مات"... نادين الراسي تحتضن صورة شقيقها الراحل جورج وتنهار باكية: يا دلي عقلبك يا امي! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:29

الفيول وصل الى الزهراني... والتغذية الى ارتفاع

LBCI
أخبار لبنان
08:50

قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية

LBCI
صحة وتغذية
15:00

ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!

LBCI
صحف اليوم
01:18

مصدر قيادي في "الممانعة" لـ"الأنباء الكويتية": عملية الأربعين أعادت توازن الردع وفق تفاهم نيسان 1996

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More