مقدمة النشرة المسائية 27-8-2024

هل انحسرت احتمالات الحرب؟ الجواب عند الأميركي.



رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال سي.كيو. براون، يعتبر أن المخاطر على المدى القريب لاتساع رقعة الحرب في المنطقة انحسرت إلى حدّ ما، بعد تبادل إسرائيل وحزب الله في لبنان إطلاق نار من دون حدوث مزيد من التصعيد، لكن إيران لا تزال تشكل خطراً كبيراً بدراستها توجيهَ ضربة لاسرائيل. وقال لدى مغادرته تل ابيب "كان لديك أمران كنت تعلم أنهما سيحدثان. حدثَ أحدُهما بالفعل. والآن يَعتمد الأمر على كيفية مضيِّ الثاني".



وأضاف "كيفية رد إيران ستكون من محددات كيفية رد إسرائيل، وهو ما سيكون بدوره من محددات ما إذا كان هناك اتساع لرقعة الصراع أم لا" .



هنا ننتقل إلى المرحلة الثانية من السؤال، وفق الترتيب الأميركي: هل سترد إيران؟ متى؟ وكيف؟



في تطور آخر يتعلق بالرهائن، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم إنقاذ رهينة عربي اسرائيلي خلال عملية وصفَها بالمعقدة في جنوب قطاع غزة ، من دون أن يعطي أي توضيحات لماذا سماها بالمعقَّدة. وقال الجيش في بيان إن الجيش وجهاز الامن العام "شين بيت"، انقذا الرهينة البدويّ الإسرائيلي كايد القاضي (52 عاما) الذي اختطف من قبل مسلحين فلسطينيين خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول القائت.



وأكد الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري أنه تم انقاذ الرهينة من الانفاق تحت الارض.



لكن البداية من الضفة الغربية حيث يبدو ان التصعيد ينتقل إليها من غزة، وخلفية التصعيد ما يجري في محيط المسجد الأقصى.