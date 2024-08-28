الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 28-08-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-28 | 12:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 28-08-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 28-08-2024

بالاجماع، صوّت مجلس الامن الدولي للتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، في ظرف جيوسياسي يعتبر من الاصعب منذ العام 1984، تاريخ التفويض الاممي الاول.

ففي عز حرب طوفان الاقصى، فاز لبنان على اسرائيل بمعركة ديبلوماسية صعبة: 

اولا، عندما اسقط مطلبها بتخفيض مدة عمل القوات الدولية من سنة الى 3 اشهر، ثم من سنة الى ستة اشهر، وصولا الى انتزاع التمديد لسنة كاملة.

وثانيا، عندما سجل بوضوح في نص التمديد دعم المجتمع الدولي للاحترام الكامل للخط الازرق استنادا الى القرار 1701، اي عمليا الاعتراف بالحدود اللبنانية وفق هذا القرار.

هذه المعركة استمرت حتى ساعات فجر اليوم، تخللها "لوبييغ" كبير، عمل عليه في كل من بيروت عبر الحكومة والخارجية اللتين بقيتا على تواصل مع حزب الله ونيويورك عبر بعثة لبنان الرسمية في الامم المتحدة، مع كل من باريس اولا، وواشنطن ولندن والجزائر ثانيا.

وبالنتيجة جاء قرار التمديد من دون اي تعديل مع حض جميع الافرقاء على وقف التصعيد وصولا الى اعادة استتباب الهدوء وتحقيق الاستقرار عبر الخط الازرق.

صدور القرار بالاجماع في هذا الظرف الدقيق، يعني التشبث بالقرار 1701 ما سيفتح باب التفاوض سريعا مع لبنان لحظة توقف الحرب في قطاع غزة.

حرب، لم تتردد اسرائيل بفتح جبهة جديدة لها في الضفة الغربية فجرا، اي في خاصرتها الجغرافية، في مهمة تعتبرها امنية استباقية، تقضي فيها على اي محاولة للمقاومة لاعادة تنفيذ تفجيرات في الداخل الاسرائيلي.

وفيما لبنان مشغول بالسياسة والحرب واخبارهما، في بلدنا شاب ثلاثيني يعيش في قفص، تريد الـLBCI  اخراجه منه، ونعتذر مسبقا على قساوة ما سنشاهد.

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

28-08-2024

مقدمة النشرة المسائية 27-8-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-27

مقدمة النشرة المسائية 27-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-26

مقدمة النشرة المسائية 26-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-25

مقدمة النشرة المسائية 25-08-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-24

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-27

مقدمة النشرة المسائية 27-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-26

مقدمة النشرة المسائية 26-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-25

مقدمة النشرة المسائية 25-08-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-24

مقدمة النشرة المسائية 24-8-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-26

حزب الله واسرائيل وقاعدة غليلوت

LBCI
منوعات
2024-08-25

منظف نوافذ يعثر على أول صورة لـ"شكسبير"... لن تصدقوا كم تبلغ قيمتها! (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
08:44

قوى الأمن تحبط محاولة اتجار بسلاحف بحرية مهددة بالانقراض

LBCI
منوعات
2024-08-10

إلى عشاق الشاورما... ما هي أصوله وكيف انتشر في العالم؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:59

قرار إسرائيلي بتحويل الضفة الغربية إلى صورة مصغرة عن قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

القطاع الإستشفائي يتعافى شيئاً فشيئاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

بعد وضعه بما يشبه "القفص"... رجل يعيش مقيدا بسلاسل داخل منزله في بيروت!

LBCI
أخبار دولية
13:51

نظامان جديدان للسفر إلى دول الإتحاد الأوروبي... تعرفوا إلى EES وETIAS

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بين حزب الله وإسرائيل: تباين كبير في تكاليف الهجمات والموارد العسكرية

LBCI
أخبار دولية
13:48

بدو إسرائيل... بين موالين للدولة وداعمين للقضية الفلسطينية

LBCI
أمن وقضاء
13:44

بالصورة: الإعتداءات الإسرائيلية وآخرها إغتيال ثلاثة من مقاتلي الجهاد الإسلامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بعد التمديد لليونيفيل... هذا ما قاله هادي هاشم للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اللمسات الأخيرة قبيل انطلاق الألعاب البارالمبية في باريس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
08:30

وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب

LBCI
خبر عاجل
07:09

كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً

LBCI
آخر الأخبار
17:27

مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث

LBCI
خبر عاجل
06:27

طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
أخبار لبنان
07:29

التيار الوطني الحر: كنعان اختار أن يقدّم استقالته في الاعلام

LBCI
أخبار لبنان
16:06

الآن عون: دراسة خياراتي الانتخابية بعد فصلي من التيار هو من البديهيات التي اقوم بها علنًا

LBCI
أمن وقضاء
03:47

حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته

LBCI
أخبار لبنان
17:07

تجمع العسكريين المتقاعدين: رفض بالمطلق للزيادات المُسربة من الحكومة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More