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o
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o
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مقدمة النشرة المسائية 31-8-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-31 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 31-8-2024
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مقدمة النشرة المسائية 31-8-2024
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، ما قاله منذ سنة في مثل هذا اليوم، وهو أكده بنفسه، وجاء فيه:
"نؤكد على ما طرحناه في 31 آب من العام الماضي في مثل هذا اليوم، هو لا يزال دعوة مفتوحة للحوار أو التشاور، لأيام معدودة يليها دورات متتالية بنصاب دستوري من دون إفقاده من أي طرف كان."
الأعتراض على "دورات متتالية" لأن المعارضة تطرح جلسات متتالية.
إذَا بعد ثلاثمئة وخمسة وستين يومًا، ما زلنا مكاننا " دورات ٌ أو جلسات ".
بالتأكيد الخلاف ليس لغويًا بل سياسي بامتياز، وقد أصبح الاستحقاق الرئاسيّ مرتبطًا بجملة استحقاقات أبرزها حرب غزة وحروب الإسناد لها من جنوب لبنان إلى اليمن، حتى وإنْ اعتبر الرئيس بري أن "هذا الاستحقاق هو إستحقاق دستوريّ داخليّ لا علاقة له بالوقائع المتصلة بالعدوان الإسرائيلي، سواء في غزة أو في الجنوب اللبنانيّ"، وربما أضيف إلى العوامل التي تستدعي الأنتظار، نتائجُ الانتخابات الرئاسية في أميركا وكذلك ملفُ التفاوض الأميركيّ الأيرانيّ على الملف النوويّ الايرانيّ.
مغالاة الرئيس بري في فصل مسار الرئاسة في لبنان عن كل المسارات الخارجية، لا تعززه الوقائع والمعطيات.
لم يفُت الرئيس بري توجيه انتقاد لاذع للحكومة "ولا سيما الوزارات المختصة لوجوب مغادرة مساحة الإستعراضات الإعلامية، في إتجاه إعداد الخطط والبرامج الطارئة والحضور اليوميّ في مراكز الإيواء، وتأمين أبسط المستلزمات التي تحفظ للنازحين كرامتهم وعيشهم الكريم".
في مقابل السباق المتعثر نحو قصر بعبدا، سباقٌ آخرُ غيرُ متعثر، هو رالي لبنان الذي تابعناه طوال النهار، ويتواصل غدًا.
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