مقدمة النشرة المسائية 01-09-2024

بعد اكثر من عشرة اشهر على حرب طوفان الاقصى,ستدخل اسرائيل على الاقل ليوم واحد في شلل اقتصادي ,وذلك نتيجة العثور على ستة اسرى لدى حماس قتلى في احد انفاق رفح.



فعند السادسة من صباح غد,يعم الشلل الاقتصاد بأكمله, وعند الثامنة يغلق مطار بن غوريون, بعدما دخل اتحاد عمال اسرائيل, وهو اكبر الاتحادات العمالية، خط مواجهة رئيس الحكومة مباشرة، معلنا دعمه انجاح صفقة الاسرى.



الاضراب وحده لن يغير مواقف بنيامين نتنياهو, واهالي الاسرى يطالبون الاسرائيليين بالنزول الى الشارع في تظاهرة مليونية دعما للقضية، فيما دعا زعيم المعارضة يائير لابيد الكنيست للتصويت في جلسة طارئة غدا على مشروع اقرار الصفقة، علما ان حق الدعوة يعطى دستوريا للمعارضة في حين ان عقد الجلسة من عدمه لم يتضح بعد.



هذه التحركات، اضف اليها ضغوط الوسطاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة، تبقى كلها من دون ترجمة، الا اذا غير نتنياهو موقفه لا سيما ما يتعلق بابقاء الجيش في محور فيلادلفي، ما قد يعيد الامل بالتوصل الى صفقة.



وبما انه يصح اعطاء نتنياهو لقب الحاكم الاوحد في مصير حرب غزة، وربطا الجبهات الاخرى ومن بينها لبنان، وحتى تظهر نياته، يعود ملف رئاسة الجمهورية في لبنان الى الضوء، في حركة لا يمكن حسم جديتها، الا ربما بعد المباحثات التي يجريها جان ايف لودريان مع نزار العلولا في السعودية هذا الخميس, بحسب معلومات الـLBCI.



ملف الرئاسة دخله رئيس حزب القوات اللبنانية مجددا,من دون اي تغيير في موقفه: انتخاب الرئيس اولا , ثم الحوار في قصر بعبدا.



ضبابية الصورة ,تجعلنا نبدأ من حيث الامل.



ابطال لبنانيون يتحدون باسم قارة آسيا في بطولة العالم في كرة السلة، وينافسون حبيا فريق الزمالك المصري في الدوحة غدا.