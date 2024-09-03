الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 3-9-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-03 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 3-9-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 3-9-2024

توقيف رياض سلامة... فقد أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان، بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات، في ملف شركة "اوبتيموم" حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار، جرى تحويلها الى الخارج.

ولاحقًا، أفاد مصدران قضائيان لرويترز أن السلطات القضائية اللبنانية اتهمت سلامة بجمع أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم مالية شملت شركة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست.

سلامة حضر إلى مكتب الحجار من دون محام لاستجوابه في قضيّة منفصلة تماما عن الملفات الأخرى قيد التحقيق ويمكن للحجار أن يبقي سلامة موقوفا على ذمة التحقيق لمدة أربعة أيام، أو أن يحيله إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ويطلب الادعاء عليه بجرائم "اختلاس الأموال العامة والتزوير وصرف النفوذ وتبييض الأموال"، وإيداع الملف مع الموقوف لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت لاستجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

في المقابل، أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية رين عبود أن الشركة لم تُستدع إلى جلسة اليوم في ما يتعلق بتعاملاتها مع سلامة، وأضافت عبود لرويترز إن الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام وإنها أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات.

جملة من الاسئلة تطرَح حول هذه القضية الحدث:
لماذا مثل سلامة من دون محام؟
لماذا اقتصر الأمر على التحقيق في ملف أوبتيموم؟ 
ماذا عن سائر الملفات؟ 
كيف سيتطور هذا الملف؟ 
ما هي انعكاساته على طرح وضع لبنان على اللائحة الرمادية؟
ماذا سيفعل رياض سلامة إذا استمر التوقيف وفُتِحَت سائر الملفات؟ هل يكشف داتا الصندوق الأسود لمالية الدولة وعلاقة مصرف لبنان بها طوال فترة وجوده على رأس حاكمية مصرف لبنان؟
اليوم زلزال مصرفي، فلننتظر الارتدادات؟ 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

3-9-2024

مقدمة النشرة المسائية 02-09-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-02

مقدمة النشرة المسائية 02-09-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-01

مقدمة النشرة المسائية 01-09-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-31

مقدمة النشرة المسائية 31-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-29

مقدمة النشرة المسائية 29-8-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-02

مقدمة النشرة المسائية 02-09-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-01

مقدمة النشرة المسائية 01-09-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-31

مقدمة النشرة المسائية 31-8-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-08-30

مقدمة نشرة الاخبار 30-08-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:55

الخارجية السعودية تستنكر التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا

LBCI
أخبار دولية
13:49

ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة

LBCI
أخبار دولية
16:22

لليوم الرابع على التوالي... مظاهرات في إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
13:32

الخارجية الأميركية: واشنطن ستواصل خلال الأيام المقبلة الإنخراط مع الشركاء الإقليميين لإنجاز وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:04

التغير المناخي يغير السياحة العالمية

LBCI
أخبار دولية
14:00

الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير

LBCI
أخبار دولية
13:57

تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة

LBCI
أخبار دولية
13:54

دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي

LBCI
أخبار دولية
13:49

ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات

LBCI
أمن وقضاء
13:44

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها

LBCI
أخبار لبنان
13:42

رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:40

بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)

LBCI
أمن وقضاء
12:44

العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
08:14

مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:16

الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة

LBCI
أمن وقضاء
08:18

توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"

LBCI
أمن وقضاء
13:07

الطّفل ليث فُقِدَ بعد خروجه من منزل ذويه متوجهاً إلى منزل جدّته المجاور

LBCI
آخر الأخبار
09:17

مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية

LBCI
آخر الأخبار
11:14

مصدران قضائيان لرويترز: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة متهم بالحصول على أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم ما‬لية تشمل شركة أوبتيموم للوساطة‬‬

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More