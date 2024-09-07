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مقدمة النشرة المسائية 7-9-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-07 | 12:49
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مقدمة النشرة المسائية 7-9-2024
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مقدمة النشرة المسائية 7-9-2024
ما كان يقال حول رئاسة الجمهورية والحرب مع اسرائيل خلف الجدران، اصبح علنيا.
فبعد ساعات من محادثات فرنسية سعودية حول لبنان، وقبل أيام من لقاء سفراء الخماسية في بيروت، كشف الرئيس نبيه بري ان لا انتخاب وشيكا للرئيس، فاوصل رسالة مختصرها: لا شيء يبنى عليه اصلا في هذا الملف بعلم من في لبنان ومن في الخارج.
لكن رئيس المجلس، وفي حديثه مع صحيفة الاخبار، قال ما هو اهم، فتحدث عن الانتخابات النيابية المقبلة والحاجة الى اعادة النظر في قانون الانتخاب القائم.
وكما كشف بري الستار عن ملف الانتخابات،كشف وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الستار عن الحرب الاسرائيلية على لبنان، فقال في حديث مع شاشة الجزيرة الانجليزية، إن لبنان تبلغ عبر وسطاء، ان وقف الحرب في غزة لا يعني بالنسبة لاسرائيل وقف الحرب على لبنان.
ما اعلنه بو حبيب رسميا يهمس به منذ اشهر، والرسالة مفادها وضع ترتيبات امنية جديدة على عمق عشرة كيلومترات في الاراضي اللبنانية الحدودية، يخرج منها عناصر حزب الله، ويشكل فيها حزام امني بواسطة القوات الدولية والجيش اللبناني، والا مع حرب غزة او حتى بعد توقفها، فان تل ابيب ستخلق هذه المنطقة بالدمار وتمنع اعادة اعمارها..
بين جولات الاستنزاف مع اسرائيل، وجولات الانتظار في ملف الرئاسة الحرب في قطاع غزة مستمرة لسنوات باقرار الجميع، اما الحل على المستوى اللبناني فعبر البحث عن صيغ جديدة توقف المواجهة بين حزب الله واسرائيل، لينطلق بعدها السباق بين رئاسة الجموهرية اولا او الانتخابات النيابية اولا، هذا فيما يتلهى اللبنانيون كل يوم بملف جديد: مرة توقيف رياض سلامة، ومرة مناقشة الموازنة، ومرات لم يحدد عنوانها بعد.
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