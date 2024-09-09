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مقدمة النشرة المسائية 9-9-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-09 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 9-9-2024
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مقدمة النشرة المسائية 9-9-2024

أسبوع حامٍ وحار: من العدلية إلى السرايا، وخارجًا إلى الضفة الغربية وصولًا إلى الأردن.... 

في محيط السرايا، هل تقع المواجهة غدًا؟ فغدًا اجتماع مجلس الوزراء، وعشية الجلسة دعا العسكريون المتقاعدون الى التظاهر وقطع الطرق، وهددوا بمنع الوزراء من الوصول الى السرايا للمشاركة في الجلسة. الرئيس ميقاتي في المقابل، طلب من الجيش والقوى الامنية اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتوافق مع حسن سير الانتظام العام، وتحترم في الوقت نفسه حرية التعبير والاعتراضَ بالوسائل الديموقراطية.

الأنظار الخميس إلى قصر العدل مجددًا ، موعدِ الجلسة الثانية لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت... الجلسة اليوم التي انتهت بإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق سلامة، رفض في مستهلها  قاضي التحقيق حضور القاضية هيلانة اسكندر رئيسةِ هيئة التشريع والقضايا، ووقع سجال بينها وبين القاضي حلاوي.

في المقابل، محامي الدفاع أعلن أن أموال حساب الاستشارات ليست أموالا عامة، وأن ما يلاحَق به سلامة لا علاقة له بمصير الودائع.
 
عربيًا، الأنظار غدًا إلى الاردن حيث تجري الانتخابات البرلمانية، فهل يكون حادث جسر اللنبي ناخبًا؟ حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الجناح السياسي للأخوان المسلمين، وحزبُ المعارضة الرئيس في الأردن، قال إنه يتوقع أن الغضب من حرب غزة، سيدعم فوز مرشحيه بما يكفي من المقاعد لتحدي موقف البلاد المؤيد للغرب، وهي نتيجة قد تغير المشهد السياسي المستقر في الأردن.

تجري الانتخابات في وقت فُتِح ملف الحدود بين الضفة الغربية والأردن على مصراعيه، حيث الحدود تمتد على ثلاثمئة وتسعة كيلومترات، وهو ما يشكل تحديًا هائلًا للأمن الاسرائيلي على خلفية تهريب الاسلحة من الاردن إلى المنظمات الفلسطينية في الضفة.
 

 

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