مقدمة النشرة المسائية 15-09-2024

من اليمن الى اسرائيل, عَبَر صاروخ باليستي اكثر من الفي كيلومتر, وسقط في منطقة مفتوحة في تل ابيب.

الاستهداف نفذه الحوثيون, والفرق بينه وبين عملية تموز, ان الحوثيين استخدموا حينها مسيرة انفجرت في تل ابيب, في حين انهم اطلقوا اليوم صاروخ ارض ارض جديد, يعتبر الاهم منذ طوفان الاقصى.

بنيامين نتنياهو تحرك سريعا, فذكر بضربة مرفأ الحديدة, وقال ان بلاده سترد.

ولكن ما حصل قلب اولويات حكومته, واعاد الى الواجهة ما قاله احد كبار مسؤولي البيت الابيض ل "سي.أن. أن" في تموز وخلاصته: قد تواجه المنظومات الدفاعية الاسرائيلية عقبات في حال تعدد الهجمات".

فالحكومة التي كانت تتحضر لدرس ملف جبهة الشمال تحديدا غدا, مع وصول الوسيط الاميركي آموس هوكستين الى تل ابيب, وجدت نفسها تستهدف من اليمن والعراق عبر المقاومة هناك, ومن حزب الله الذي اطلق اربعين صاروخا في اتجاه الداخل الاسرائيلي..

اما هوكستين, فسيجري محادثاته وهو تحت ضغطين :

- ضغط الحكومة الاسرائيلية التي تلوح بتوسيع الحرب مع حزب الله في حال عدم اعادة مستوطني الشمال الى مناطقهم.

-ورفض حزب الله المتواصل لوقف حرب الاستنزاف التي يخوضها في حال لم تتوقف النار في غزة .

هذه المعطيات, تجعل محادثات الوسيط الاميركي في تل ابيب مجرد محاولة ديبلوماسية جديدة تمنع توسع الحرب، وسط معلومات خاصة للـ lbci تتحدث عن أن هذه المحادثات ستركز على حرب غزة، علماً أن هوكستين لن يتوجه الى بيروت بعد تل أبيب.

هذه التطورات قابلها فسحة أمل عاشها اللبنانيون صباحا , عندما كاد فريق الرياضي ينتزع الميدالية البرونزية في كأس العالم للاندية.