مقدمة النشرة المسائية 20-9-2024

الأسبوع الذي بدأ بـ"يوم البيجرز" واستمر بـ"يوم الأجهزة اللاسلكية"، إنتهى باغتيال كبير شبيه باغتيال القيداي في حزب الله فؤاد شكر... ابراهيم عقيل، مساعد شكر، والذي تولى مسؤوليته ومنصبه، بعد اغتياله، اغتيل اليوم بالأسلوب ذاته... صواريخ استهدفت المبنى الذي كان فيه.



ابراهيم عقيل شخصية أمنية وعسكرية رفيعة، وبرز إسمه منذ أربعين سنة بالتزامن مع تفجير السفارة الأميركية، وفي مثل هذا اليوم بالذات ومنذ ذلك التاريخ وهو متوارٍ، ووضعت واشنطن مبلغ 7 ملايين دولار كمكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه.



بعد اغتيال اليوم، وعمليات البيجر والاجهزة اللاسلكية، وقبل ذلك اغتيال فؤاد شكر، وغيره، يبدو ان كل الخطوط الحمر سقطت، ولم يعد السؤال: ماذا عن اليوم التالي؟



بل السؤال: مَن التالي؟ الوضع في أعلى درجات الخطورة.



حجم عملية اليوم دفع برئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتنياهو إلى الغاء زيارته لنيويورك. ماذا جرى اليوم؟