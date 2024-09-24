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مقدمة النشرة المسائية 24-9-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-24 | 13:35
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مقدمة النشرة المسائية 24-9-2024
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مقدمة النشرة المسائية 24-9-2024

اليوم الثاني من المرحلة الجديدة في حرب إسرائيل على حزب الله، استمرت بوتيرة مرتفعة ولكن بأقل مما كان عليه الوضع أمس، إذ سقط فيه خمسمئة وثمانية وخمسون شهيدًا في يوم واحد، وهو الرقم الأعلى ليس فقط منذ بدء الحرب عام 1975 بل منذ الحرب العالمية الأولى منذ أكثر من مئة عام. 

هكذا تعلنها إسرائيل حربا من دون ضوابط ومن دون هوادة، في ظل معادلة واضحة المعالِم: إما أن يوقف حزب الله ضرب إسرائيل، وإما سيستمر الإسرائيلي على هذه الوتيرة من استهداف مواقع ومسؤولين عسكريين وأمنيين، حتى لو كانوا بين المدنيين، ومواصلة خطط الاغتيالات حين يتحكمون بالهدف، كما حصل بعد ظهر اليوم باستهداف القيادي الميداني في حزب الله ابراهيم قبيسي، ويأتي هذا الاغتيال في وقت أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله، وما لم يقله نتنياهو قاله رئيس أركانه من أنه يجب عدم منح حزب الله أي فترة راحة.

في المقابل، لا مساعٍ عربية أو دولية تواكب ضخامة وهول ما يجري، هذا طبعًا باستثناء النداءات والمناشدات التي لا تقدِّم، الاستثناء الوحيد هو سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى نيويورك، بعدما كان عدَل عن السفر وأعطى التوجيهات لوزير الخارجية، لكن يبدو أن معطىً ما يملكه الرئيس ميقاتي، أو أن مروحة الاتصالات في  نيويورك أوسع، وهي التي دفعته إلى ترجيح السفر، خصوصًا ان نيويورك تشهد كل سنة في مثل هذه الأيام أكبر تظاهرة ديبلوماسية مع الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة.
  
تأتي هذه المرحلة الجديدة من الحرب في ظل اكثر من تحدٍّ تواجهه الحكومة اللبنانية: النزوح، المستشفيات، المدارس والجامعات. فالنزوح يتصاعد ومراكز الإيواء تركِّز على المدارس التي قرر وزير التربية إبقاءها مقفلة، مع الجامعات حتى آخر هذا الاسبوع، وتحدي المستشفيات في ظل استمرار الضغط عليها ولاسيما منذ الثلاثاء الفائت، يوم تفجيرات أجهزة "البيجرز".

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