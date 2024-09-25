مقدمة النشرة المسائية 25-9-2024

ساعات حاسمة قد تفصل لبنان عن الحرب الواسعة، هذا هو عنوان اليوم.



ولكن، عن اي ساعات نتكلم وعن اي توسع للحرب؟



فنحن اصلا في قلب هذه الحرب، عندما يسقط اكثر من الف شهيد لحزب الله,وعندما يستهدف الحزب تل ابيب بعد مستوطنات الشمال.



حرب بنتها اسرائيل على مراحل. بدأت باستهداف منصات صواريخ حزب الله، ثم قياداته، ثم تهجير بيئته الحاضنة، وصولا الى ما اعلنه اليوم رئيس الاركان هرتسي هاليفي عن التحضير لدخول محتمل الى لبنان، بالتزامن مع استدعاء الوية الاحتياط.



وعليه، تبقى الاجابة عن اي ساعات نتكلم؟



انها ساعات التفاوض التي تجري في نيويورك، الى حيث وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بعدما سبقه الرئيس نبيه بري بالكشف عن شروط الحل: القبول بكل ما اتفق عليه مع الوسيط الاميركي آموس هوكشاتين، مع مراعاة عدم الفصل بين حرب غزة وحرب لبنان.



هذا في وقت، نقلت صحيفة اكسيوس ان ادارة الرئيس جو بايدن تعمل على حل قد يعرض اليوم، يخفض التصعيد بين حزب الله واسرائيل، يبدأ بهدنة، يعود خلالها سكان الجنوب اللبناني وشمال اسرائيل الى بلداتهم، لينتهي بوقف القتال في القطاع.



الطرح الاميركي سمع الكثير مما يشبهه في غزة، ليبقى السؤال:



هل فصل المسارين هو ما تريده اسرائيل، ام ان هذه المعادلة اصبحت اصلا من الماضي؟



فنتياهو وحكومته المتطرفة لم يعد يهمهما فك المسارين واعادة سكان الشمال، انما ابعاد حزب الله الى شمال الليطاني.



اما كل ما يحدث في نيويورك، فمجرد محاولات لمنع تدخل قوى اخرى على رأسها ايران في حرب دائرة اصلا.