مقدمة النشرة المسائية 26-9-2024

هل ماتت الهدنة في مهدها؟ حتى الساعة كل المؤشرات تدل على ذلك، ففيما ينتظر العالم كلمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الامم المتحدة، استبق نتنياهو هذا الانتظار، فأعلن لدى وصوله إلى نيويورك أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله "بكل قوة" حتى يتسنى لسكان شمال إسرائيل العودة إلى ديارهم سالمين. فهل يمكن أن تكون كلمته داخل القاعة غير تلك التي صرح بها خارج الفاعة؟



بالتزامن مع وصول نتنياهو إلى نيويورك قام الجيش الاسرائيلي بتنفيذ عملية حيث استهدف قائد الوحدة الجوية في حزب الله محمد حسين سرور ، وترددت معلومات أن سرور أصيب إصابات بليغة، لكن تأكد لاحقًا أنه قُتِل، وكان النهار شهد سلسلة غارات، وفي المقابل وجه حزب الله ضربات بالصواريخ على إسرائيل.



من نيويورك أيضًا، الرئيس الفلسطيني محمود عباس نعى غزة، فأعلن أن إسرائيل دمرت غزة بالكامل تقريبا ولم تعد صالحة للحياة.



في تطور يتعلق بتفجير أجهزة البيجر، أعلنت الشرطة النرويجية اليوم أنها أصدرت طلبا دوليا للبحث عن رجل نرويجي من أصل هندي مرتبط ببيع أجهزة البيجر التي انفجرت الاسبوع.

وتقول الشرطة أن "رينسون فوسه" (39 عاما) أختفى أثناء رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وهو مؤسس شركة بلغارية ذكرت تقارير أنها جزء من سلسلة توريد أجهزة البيجر.



البداية من آخر التطورات العسكرية والميدانية .